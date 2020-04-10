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雙北前5名低總價「捷運宅」　中山國小站吸單身、頂客族入住

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▲中山國小站周邊生活機能強，是北市熱搜站點第一名。（圖／記者張瑞傑攝）

▲北市總價1400萬元以下交易量，以中山國小站周邊最多。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

若以貸款1000萬元、貸款成數7成推算，約可買總價1400萬元的房子，房仲業者統計雙北市1400萬元內的「捷運宅」，台北市以中山國小站401件最多，而新北市則以丹鳳站357件居冠。業者認為，雖然近期受到肺炎疫情影響，捷運旅運量衰退，但捷運已是雙北市重要的交通運輸骨幹，交通及生活機能完善，長期而言，捷運站周邊仍是民眾購屋的首選區位。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計2019年1月至2020年2月位於雙北市的捷運站周邊，總價在1400萬元內的住宅交易量，以中山國小站交易401件居冠，新北投站與西門站則以199件與164件佔據2、3名，雙連站與內湖站則分別佔4、5名。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，前4名捷運站交易多以套房產品為主，套房交易比例都在4成以上，雙連站套房交易佔比更突破6成，中山國小與具有雙捷運優勢的西門站也都有59%之多，而大樓產品佔比也都有3成左右，顯示電梯住宅受到購屋民眾青睞。

謝志傑指出，由於台北市房價相對較高，總價1400萬元在台北市來說算是低總價，要在捷運站周邊購屋必須在價格與坪數之間作取捨，以中山國小站周遭來看，捷運、公車四通八達，交通便利、生活機能完善，商業活動熱絡，套房產品推案多，單價約每坪55.4萬元左右，相較於其他蛋黃區房價相對親民，讓偏好交通便捷的單身、頂客族群願意進駐。

新北投站則以房價「3字頭」傲居前五大捷運站，加上自然景觀與溫泉優勢，吸引首購或退休族群購屋，公寓、大樓與套房產品價差不大，讓新北投站以套房與大樓產品為交易主力。

新北市部分，總價1400萬元內的捷運站交易量前5名，以丹鳳站交易量357件位居第1，幸福站327件居次，而南勢角站、泰山站則雙雙以288件並列第3，景安站則佔第4名。

▲▼新莊捷運,丹鳳站,捷運丹鳳站,丹鳳站周邊房市,新莊丹鳳站。（圖／翻攝自Google Map）

▲新北總價1400萬元以下交易量，以丹鳳站周邊最多。（圖／翻攝自Google Map）

謝志傑說，前5名當中以新莊區和中和區就各佔2名，堪稱新北熱門平價區域，且區內4站都以公寓、電梯大樓產品合計佔8成以上，而泰山站則因周邊住宅供給以電梯大樓產品居多，讓大樓交易佔比高達85%，「3字頭」房價是這幾個站點中最實惠。

他補充，擁有自己的房子除了資產之外，目前房貸利率已來到歷史新低，且低利環境短期內不會改變，加上房貸成數仍高，預算有限且有購屋需求的民眾，可前往捷運站周邊多搜尋比較，仍有機會買到總價1400萬以內的低總價「捷運宅」，晉升「有殼一族」。

▲▼2019年1月至2020年2月雙北市總價1400萬元內熱銷捷運站 。（圖／永慶房屋提供）

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