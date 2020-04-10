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疫情衝擊重！紡織廠第一季營收普遍下滑　廣越大減22%

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▲▼ 廣越總經理吳朝筆。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 廣越總經理吳朝筆。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情削弱消費動能，成衣廠亦受到明顯衝擊，紡織廠公布第一季營收成績，其中羽絨衣代工廠廣越第一季營收下滑22%；紡織股王儒鴻第一季營收改寫11季新低、較去年同期減少3.7%；聚陽第一季營收也較去年同期減少8.8%。

廣越公告3月份合併營收5.83億元，較去年同期下滑32.66%左右；第一季營收18.44億元，較去年同期下滑22%。受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣、致廣越今年的淡旺季效應將較去年明顯，營收重心將重回傳統6~9月較旺，5月及10月單月次旺等。據了解，廣越越南各廠均已正常開工、大陸各廠亦已全面復工。

請繼續往下閱讀...

法人表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，廣越之美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，綜合考量后今年業績預估下修10%左右。

不過，中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶Adidas今年訂單仍然成長可達20%、Under Armour亦有成長。

法人預期，目前廣越無論中國大陸或越南之原物料供應皆無短缺情形、若疫情在5~6月有趨緩穩定之情況、美國戶外品牌客戶若有急單上門或交期恢復，廣越產能將完全配合趕工，屆時營收下滑之數字或可有回補之機會。

另外，儒鴻公告3月營收19.04億元，較上月增加5.3%、較去年同期減少14.1%；第一季營收60.12億元，改寫2017年第2季以來新低，較上季減少22.3%、年減3.7%

▲▼聚陽實業股份有限公司董事長周理平 防護衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 聚陽董事長周理平。（圖／記者屠惠剛攝）

另一成衣代工業者聚陽3月營收則為23.45億元，較上月成長38.5%、較去年同期減少6.2%；第一季營收61.3億元，較上季減少5%，較去年同期減少8.8%

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