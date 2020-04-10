醫院診所口罩也去偷！　惡男為了「3個口罩」被判入獄3個月

▲男子因為偷3個口罩坐牢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致醫療物資缺乏，口罩更是一罩難求，英國倫敦一名男子竟然潛入醫院偷口罩，雖然只偷了3個，但是事蹟曝光後仍因偷竊罪成，被判入獄3個月。

居住在倫敦南部克拉珀姆(Clapham)的34歲男子侯賽因(Lerun Hussain)，5日晚間11時20分竟然潛入當地國王學院醫院(King’s College Hospital)，偷竊了3個口罩，結果立即被醫院保全人員逮捕，7日開庭時他當庭認罪，隨即被克羅伊登(Croydon)法院宣判入獄3個月。

同天基德明斯特市(Kidderminster)也傳出，一名醫生診所裡唯一的一盒口罩也被偷走，他特地向外呼籲，希望小偷能夠趕快歸還口罩，雖然目前仍未抓到真兇，但已有許多善心人士紛紛捐出口罩，讓他免於診所被關閉的危機。

Lerun Hussain, 34, has been convicted and sentenced for stealing surgical masks from a south London hospital. https://t.co/PS2wubVj50 pic.twitter.com/z2yuJzxHtV — Andy Ngo (@MrAndyNgo) April 10, 2020

►腦公！你不可以賴帳喔！

