東京要求6大行業停業　配合店家最高可請領100萬補助！

▲ 新冠肺炎（COVID-19）疫情重創日本東京都。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本日前針對東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡等7個行政區發布緊急狀態，然而日本的「緊急狀態」與他國不同，礙於人權問題並不具有強制性，只能進行「勸導」。為此，東京都為防止疫情繼續擴大，要求部分休閒娛樂業者縮短營業時間或是暫停營業，並編列補助金給願意配合停業的商家。據悉，相關規定有望在11日正式上路。

根據《日本放送協會》報導，東京都知事小池百合子9日晚間與經濟再生本部副部長西村康稔進行會談，針對要求自營業者暫停營業一事進行商討。根據商討結果，小池百合子10日下午召開東京都對策本部會議宣布具體適用的業種與設施。另外，東京都將會針對願意配合停業的店家發放補助金，補助金額在50萬日幣至100萬日幣之間（約新台幣13.7萬至27.5萬）。

小池百合子在會議上表示，「有關於籲請暫時停業的行業，我們已經在昨天（9日）討論出詳細適用對象。針對娛樂場所、大學或補習班、運動遊樂設施、劇場、展場、商業設施等6個行業，基本上將會要求店家配合停業或縮短營業時間。」她同時提到，「原則上我們也會請教育設施暫停營運，並要求各種集會取消或延期。而托兒所等托嬰幼教設施則必須在提供一定保育服務的前提下，配合防疫工作。」而提供長照安養、醫療保健的相關設施與販售生活必需品的商店也將照常營業，協助防疫工作。

另一方面，為了維持社會生活的運轉，百貨或五金行等販售生活必需品的賣場與理髮店則不受此限。東京都知事小池百合子表示，希望新制11日便能正式上路。