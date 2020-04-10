OPEC+協議減產千桶還不夠！西德州原油重挫9%...今早續跌逾7%

▲OPEC+達成原油減產協議。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

OPEC 與 OPEC + 同意 5 月和 6 月減產 1000 萬桶石油，不過一些投資人認為該減產規模不足以抵銷新冠肺炎（COVID-19）疫情給經濟帶來的打擊，原油期貨價格週四（9日）交易價格逆轉收低，西德州原油吐回多達 13% 漲幅。

西德州原油期貨價格下跌 2.33 美元或 9.3%，收每桶 22.76 美元。盤中高點達 28.36 美元。布蘭特原油期貨價格下跌 1.36 美元或 4.1%，收每桶 31.48 美元。盤中高點達 36.40 美元。

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OPEC與OPEC+週四同意歷史性減產，5月和6月將減產每日 1000 萬桶，沙俄各自每日產量限制在 850 萬桶，全體成員國同意減少供應量 23%。

OPEC+聲明指出，7月至12月減產規模將降為每日800萬桶，2021年1月至2022年4月再降到每日600萬桶。另外，OPEC+將於6月10日舉行另一場視訊會議，以評估市場狀況。

Rystad Energy的石油市場負責人敦哈吉（Bjornar Tonhaugen）表示，儘管短期內有1000萬桶/日的石油將在短期內幫助市場填補空缺，但對於許多仍然感到石油供應過剩的人來說，這是令人失望的發展。

獨立能源專家Anas Alhajji表示，OPEC + 減產不會讓價格上漲到足以挽救頁岩油商的程度，這產業甚至被迫要關閉最好的油井，這完全和肺炎疫情對經濟衝擊有關。

截至今日上午9點50分，西德州原油期貨價格下跌 1.88 美元或近 7.49%，收每桶 23.21 美元。布蘭特原油6月交割價上漲 0.05 美元或 0.16% ，收每桶 31.82 美元。