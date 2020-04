槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

▲第一夫人梅蘭妮亞成為川普家族成員公開戴口罩的第一人。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

美國新冠肺炎(COVID-19)確診數增至46萬5300多人,1萬6672人病逝。第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)9日透過推特發布戴口罩的照片及影片,成為川普家族成員公開戴口罩的第一人。

CNN報導,就在美國疾病管制與預防中心(CDC)建議戴口罩後,梅蘭妮亞親自拍攝影片宣導防疫,並把影片分享至個人推特。她在影片中提到,疾管局建議社會大眾在難以保持社交距離的公眾場合戴上口罩,「但記住,這並不能取代(保持)社交距離的重要性。」

過沒多久,她接著分享一張親自戴上口罩的照片,並把影片中所敘述的內容寫成文字,放在照片上。

事實上,美國疾病管制與預防中心起初並沒有建議戴口罩,後來把無症狀感染者可能散播病毒等因素納入考量後,在3日重新調整防疫政策,主張美國人在公眾場合使用非醫用口罩或布料。但總統川普當時強調,此一指導方針並非強制,強調「我選擇不這麼做」,直到5日才鬆口,「當我認為口罩很重要時,我就會戴上。」

值得關注的是,梅蘭妮亞公開宣導戴口罩的立場,似乎與川普有些許不同。梅蘭妮亞先前就已經在推特呼籲民眾戴上口罩,川普5日時對此回應,「她(梅蘭妮亞)很樂意戴著口罩,很多人都很樂意。我只是一般來說不會戴。你會希望我在回答你的問題時戴著口罩嗎?我想那會有點尷尬。」

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS