槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫





▲第一夫人梅蘭妮亞成為川普家族成員公開戴口罩的第一人。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數增至46萬5300多人，1萬6672人病逝。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）9日透過推特發布戴口罩的照片及影片，成為川普家族成員公開戴口罩的第一人。

CNN報導，就在美國疾病管制與預防中心（CDC）建議戴口罩後，梅蘭妮亞親自拍攝影片宣導防疫，並把影片分享至個人推特。她在影片中提到，疾管局建議社會大眾在難以保持社交距離的公眾場合戴上口罩，「但記住，這並不能取代（保持）社交距離的重要性。」

過沒多久，她接著分享一張親自戴上口罩的照片，並把影片中所敘述的內容寫成文字，放在照片上。

事實上，美國疾病管制與預防中心起初並沒有建議戴口罩，後來把無症狀感染者可能散播病毒等因素納入考量後，在3日重新調整防疫政策，主張美國人在公眾場合使用非醫用口罩或布料。但總統川普當時強調，此一指導方針並非強制，強調「我選擇不這麼做」，直到5日才鬆口，「當我認為口罩很重要時，我就會戴上。」

值得關注的是，梅蘭妮亞公開宣導戴口罩的立場，似乎與川普有些許不同。梅蘭妮亞先前就已經在推特呼籲民眾戴上口罩，川普5日時對此回應，「她（梅蘭妮亞）很樂意戴著口罩，很多人都很樂意。我只是一般來說不會戴。你會希望我在回答你的問題時戴著口罩嗎？我想那會有點尷尬。」