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比2008金融海嘯更慘！　樂施會：疫情衝擊恐使5億人陷於貧窮

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▲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新冠肺炎疫情可能導致5億人陷入貧窮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球確診病例數已經超過158萬人，9.4萬人喪命，致死率逼近6%。慈善組織樂施會（Oxfam）9日指出，新冠肺炎重創世界經濟，這波疫情可能導致5億人陷入貧窮，這場經濟危機比2008年金融風暴更加嚴重。

綜合外媒報導，根據樂施會的報告指出，新冠肺炎疫情所造成的全球經濟衝擊，比2008年的金融風暴更嚴重，全球貧困率可能會自1990年以來首次增加，恐怕使打擊貧窮的努力倒退10年，在非洲和中東的部份地區，甚至可能倒退30年。

樂施會引述倫敦國王學院（King's College London）和澳洲國立大學（Australian National University）所做的研究，預估全球每天收入低於5.5美元的人口將增加約5億人，這些新增者約占全球人口的10%

▲。（圖／路透）

▲在最糟的情況下，全球收入會因為此次疫情收縮20%。（圖／路透）

根據世界銀行定義，每日生活費在1.9美元（約新台幣57.69元）以下者屬極度貧困，一般的貧窮線標準則為每日生活費不足5.5美元（約新台幣167元）者。世界銀行表示，如果情況惡化，僅東亞和太平洋地區的貧困就可能增加1100萬人。

在最糟的情況下，全球收入會因為此次疫情收縮20%，令極度貧窮人口從現時的4.34億增至9.22億，一般貧窮人口同樣增加5.48億，令總數逼近40億，且女性比男性面對更高的貧窮風險，因為她們的就業權利可能受限。

樂施會主管維拉（Jose Maria Vera）也表示，G20財政部長、國際貨幣基金和世界銀行必須立刻對開發中國家挹注現金，募集大約2兆5,000億美元的經費，來協助因疫情陷入貧窮的人。

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