譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

▲譚德塞特別提到台灣歧視，讓台灣瞬間躍上各大外媒。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在8日的例行記者會上，特別花3分鐘提及台灣對他個人的「攻擊」，包括種族、文化、膚色等歧視，對此在「國際場合」上宣洩個人情緒，也讓不少國外網友相當驚訝，面對疫情嚴重、未有緩和的狀況下，譚德塞竟還有空檔指責「疫情政治化」。

美國論壇《Reddit》9日不少人貼出台灣總統蔡英文的「多國語言」聲明圖，圖中提到「台灣比誰都知道歧視、孤立的滋味，也反對任何形式的歧視」，這讓許多網友紛紛留下自疫情爆發的感想。多數網友表示，在看到譚德塞於國際場合中提到台灣，卻不是協助疫情的感謝或是言論，反而是「認為自己兩三個月來，遭受到不公平的歧視」而出現情緒化的言論，甚至大打種族牌，讓人感到不可思議。

有荷蘭網友「summer1984」就表示，「我是一個荷蘭人，譚德塞已經玷汙了世界衛生組織的聲譽」；此外日前美國總統川普揚言將凍結給WHO的預算，也被外界猜測譚德塞因為對美束手無策，只好轉為對台灣出現汙衊的攻擊，網友「nickstarwind」就回應，「譚德塞很擺明就是不敢對美國叫囂，轉而對台灣動手」。

此外，也有網友認為，「譚德塞根本搞不清楚秘書長職位到底要付出什麼？」；網友「hongriBoi」則回應，「這跟他是黑人根本沒有關係，而是從疫情爆發到現在做了什麼？告訴人們不要戴口罩？」

譚德塞自新冠肺炎爆發之後，多次出現「悖離現實」的言論，導致全球網友看不下去，加拿大網友日前更發起「罷免連署」要求譚德塞下台，目前已經達到78萬人聯署。

▲Reddit網友討論譚德塞汙衊台灣事件。（圖／翻攝自Reddit）