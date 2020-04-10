醫師媽幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」棄屍臭溝！

▲醫師夫妻替愛女租屋落實居家隔離，卻遭到槍殺。（圖／翻攝自當事者友人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，目前部分州已經宣布限制令，政府部門也呼籲要求保持社交距離，但政策下漸漸出現家庭悲劇。美國日前一對父母因為要求女兒跟男友保持社交距離，於是協助在外租屋，未料女兒認為爸媽一點都不關心她，竟慫恿男友殺害父母後棄屍於大排溝中。

根據英國《太陽報》報導，52歲的醫師博特（Beth Potter）與58歲丈夫卡雷（Robin Carre）日前被發現僅穿著睡衣、襪子、內衣陳屍在大水溝內。警方接獲線報後循線追緝，並在鄰居提供的資訊「看到詭異的車子進入他們的房子」之下，發現夫婦倆的死竟與親生女兒有關。

警方調查，因為疫情影響，夫妻倆要求女兒跟女兒男友桑福德（Khari Sanford）暫時搬出家裡，以保持社交安全距離。且因為愛女心切，博特更是幫女兒找好租屋處，希望可以減少感染新冠肺炎的風險。在案發當天，博特曾難過地打電話給好友，女兒在電話中與她口角，說道「妳根本就不關心我」，這讓博特感到相當沮喪。

博特的女兒事後打電話給男友，透露自己的心情，且提到「我的父母有很多錢」，未料桑福德竟跑到博特家中，對夫妻倆下手，博特犯案後也向朋友坦承，「我朝了他們後腦勺開了槍」。上月31日上午博特與丈夫的屍體被晨跑的人發現，被丟棄社區旁的大水溝內，甚至旁邊還有散落的彈殼。

警方發現，桑福德犯案後還故意破壞手機，但目前沒有證據顯示，博特的女兒有罪名可以被起訴。當地警長羅曼（Kristen Roman）表示，這是令人憤怒、冷血的計畫，「我們將會盡力替博特一家人伸張正義」。