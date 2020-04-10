南韓國會大選開跑！「疫情影響」提前投票率創新高　選民戴手套、相隔1公尺

▲ 南韓總統文在寅與第一夫人金正淑今早完成提前投票。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓第21屆國會議員大選將與15日登場，當天無法投票或無法在選區投票的民眾可參加今（10日）起2天舉辦的「提前投票」，不需事先登記。在新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影下，許多民眾擔心大選當天人潮會增加感染風險，紛紛在今天外出參與提前投票，截至目前的投票率創下史上新高。

南韓選民今明2天上午6時至下午6時可至全國任一提前投票所投票，若未照戶籍地址前往本人選區投票，需將蓋好章的選票裝進回郵信封，再放入票箱。每天投票截止後，票箱內所有回郵信封會被郵寄回選民選區。至於在本人所屬選區參加提前投票的選民，只要將選票投進票箱即可。提前投票結束後，票箱將放置於各地選舉委員會廳舍內設有監視錄影器的空間，直到15日大選當天開票。

▲▼ 民眾投票前需量體溫，前後保持1公尺距離。（圖／路透）

此前便有預測指出，考慮到疫情狀況，此次提前投票率會較以往更高。根據《韓聯社》，截至當地時間下午5時（台灣時間4時）為止，全國提前投票率達到10.9%，已有480萬人完成投票，寫下過去國會大選提前投票首日同時段歷史新高。

2014年第6屆地方選舉提前投票率為11.49%，2016年第20屆國會大選為12.19%，2017年第19屆總統大選為26.06%，2018年第7屆地方選舉則為20.14%。

▲▼ 民眾消毒後戴上手套投票。（圖／路透）

為避免投票加劇疫情擴散，所有選民進入投票所前皆需測量體溫並戴口罩。體溫高於37.5度或有呼吸道症狀者需於獨立的臨時投票所投票。投票所內備有消毒洗手液，選民消毒後需戴上拋棄式塑膠手套，盡量避免交談，並依地上事先貼好的標示排隊，與前後民眾保持1公尺距離。

為保障新冠肺炎確診者之投票權，此前開放患者以郵寄選票方式投票，上月28日已經截止收件，今明2天也有8處提前投票所設於專門收治輕症患者的生活治療中心。

另一方面，因新冠肺炎居家隔離的選民則需待15日大選當天投票。政府正擬定相關方案，將隔離者的投票動線及時間與一般選民分流，預計12日公開。

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