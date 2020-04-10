Zoom上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：露出胸部！

▲小賈斯汀、祖克柏等名人都使用過Zoom 。（圖／翻攝自Instagram／Diplo）

記者劉亭／綜合編譯

遠距視訊會議軟體Zoom近來爆出資安疑慮，新加坡13歲女學生Zee在8日使用Zoom上地理課，但突然有2名白人駭客截走課程，硬逼全班看許多陰莖照，並要39名學生「秀出你們的胸部」，把課程變成色情視訊。

根據「海峽時報」報導， Zee的媽媽羅小姐是一名47歲的公務員，她當時緊急通報老師。她表示，在家上課應該是很安全的，但怎麼會讓小孩暴露在這種情況下，雖然了解管理上很困難，但做為一名家長，感到非常憂心。

新加坡教育部9日緊急宣布，所有老師在遠距教學時，停止使用視訊會議軟體Zoom，直到資安疑慮被解除。目前正在調查相關事件，有必要的話也會進行案件說明會。

Zoom的發言人表示，公司已更改教育用戶的預設設定，並且為免費使用者加裝了密碼，對於平台日漸增多的騷擾回報，感到相當沮喪，並強烈譴責這樣的行為，我們目前聽取了用戶的意見，並協助使用者對抗這樣的攻擊。

行政院日前通令公務機關拒用Zoom，改採其他軟體或國產品，內政部、教育部已先後響應通令所屬機關禁用，事涉國家機密的高敏感單位國防部及國安局也在8日下令禁用。

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