義媒：世衛靠攏中國惹惱川普　拉出「美中新戰場」檢視國際組織

▲美國總統川普槓上世衛。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

義大利媒體9日報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指稱受到台灣攻擊；我國總統蔡英文則強烈反駁他的指控，同時邀請對方訪問台灣。內容引述學者說法指出，美國總統川普也對世衛開嗆，代表他開始質疑國際組織與中國的關係，也將替美中帶來新的戰場。

《義大利商業報》（Affari Italiani）描述近日台灣與世衛的衝突，而新冠肺炎（COVID-19）疫情如今成為政治議題，除了拉扯中美，還加入譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與台灣的戰局。譚德塞自稱3個月前受到台灣攻擊，且台灣當局漠視這些攻擊，可是他並不在乎。他的說法立刻引爆台灣怒火，外交部發言人歐江安強調從未煽動民眾攻擊他的種族，這是毫無根據的指控。

總統蔡英文也發表談話，強烈反駁譚德塞的指控，事實上，台灣一直反對任何形式的歧視，多年來還被排除在國際組織，比任何人都知道遭遇歧視、孤立的感受。她希望透過這個機會，邀請譚德塞訪問台灣，體會台灣人民如何持續對世界保持開放並對社會做出貢獻，如果他能對抗中國的壓力來到台灣，就能體會民眾所受到的不公平待遇。

報導指出中國與世衛站在同一陣線，中國外交部發言人趙立堅聲稱台灣進行魯莽的政治操控。他再度重申，中國反對台灣參與世衛。

來到另一處戰場，則是美中面臨的新挑戰，此前川普指責世衛輕忽疫情在中國的影響，誤導大眾。義大利籍研究中國的學者郗士（Francesco Sisci）認為，川普近期開嗆世衛，呈現出他質疑中國與國際組織的相處模式。《中央社》引述義媒指出，川普抱持的觀點是中國必須改變與國際組織的關係，且他開啟新的戰線，那就是台灣遭到排除；台灣目前完善控制住疫情，等同「拯救了民主制度」。

文末最後總結，川普指責中國未說出實情，結果造成美國人民今日的傷害，這些都是非常嚴厲的控訴，可能帶來嚴重後果，並在中美間開闢出新的戰場。

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