美情報機構去年11月就警告「武漢蔓延疫情」　國防部長：我忘了

▲美國國防部否認去年11年曾收到警報。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美媒報導，早在去年11月下旬，美國情報官員就曾警告，一場傳染疾病在中國武漢蔓延，改變眾人的生活與商業模式，並對人民造成威脅。不過，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）被問及此事時，則說他並不記得。

根據ABC新聞，兩名知情的官員透露，隸屬軍方的美國國家醫學情報中心（NCMI）去年11月就報告，對於新冠病毒大流行的擔憂；報告內容加入分析、衛星圖項等，警告此種失控的疾病可能對駐亞洲的美軍造成嚴重威脅。這代表川普政府本可能更早採取行動，降低新冠肺炎（COVID-19）帶來的影響。

一名消息人士說，從NCMI的報告可見，分析人員得出的結論為可能面臨災難事件；該機構多次向美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）、五角大廈聯合參謀部與白宮匯報情況。不過，五角大廈8日晚間發布聲明，否認曾經出現這些評估。

.@Gstephanopoulos: “Did the Pentagon receive an intelligence assessment on COVID in China last November from the National Center for Medical Intelligence?”



Defense Sec. Mark Esper: “I can’t recall, George, but we have many people that watch this closely.” https://t.co/d9XlhTygln pic.twitter.com/E89i7DjF4t — ABC News (@ABC) April 5, 2020

消息人士指出，從去年11月的警告開始到12月，聯邦政府以及美國國家安全會議（National Security Council）關鍵人物就不斷聽取簡報；1月初，總統川普每日也會接收疫情相關資訊。

艾斯培被詢問到這個問題時，則說他不記得去年11月是否有警告。但他強調，很多人都密切注意疫情，美軍中也有優秀的傳染病研究單位。美國國防部隨後聲明指出，ABC新聞的報導內容並不正確。

批評人士指責川普政府行動太過緩慢，這場疫情已嚴重衝擊歐洲國家與美國。川普曾多次讚許他在1月31日的決定，當時他宣布限制與中國的航班，不過他也多次告訴大眾，美國人不需要擔心疫情，直到3月13日宣布進入緊急狀態。

一名情報官員告訴ABC新聞，若美國情報機構真的沒有察覺疫情，就會成為如911事件的重大失敗案例，「但不是這樣，他們有掌握情報。」

美國國土安全部前官員柯恩（John Cohen）認為，如果官員不採取行動，再好的資訊也等同無用。他說，白宮忽略明確的警訊，未能及時應對疫情。