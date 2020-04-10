大立光釋警訊市場觀望　台股開盤小跌14點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國再次宣布投入2.3兆美元援助計畫，美股昨日再續漲勢，道瓊指數終場上漲285點；台股今（10）日開盤下跌14點、以10105點開出。

截至上午9點04分，指數來到10112點、下跌7點。

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大立光（3008）昨日公布第一季業績，雖交出亮眼成績，但對第二季看法黯淡，大立光執行長林恩平並釋出三大警訊，包括營運3月到5月逐月下滑；第二季客戶專案數量較往年相對低；產線稼動率不佳、產線人員不需加班等。大立光今日股價以平盤3800元開出。

另外，台積電（2330）以280元開出、下跌1.06%；鴻海（2317）開在73.5元、下跌0.68%。

聯邦準備系統 （Federal Reserve System）宣布，大手筆投入2.3兆美元（約新台幣69兆元）援助各州政府及企業，但OPEC減產力道不如市場預期，油價翻黑、能源股普遍下挫，美股漲幅在尾盤收斂，道瓊終場上漲285點；標普500於4天內漲幅12%，創下1974年來「最佳單周表現」。

道瓊工業指數終場上漲285.8點，或1.22％，收在23719.37點；那斯達克指數上漲62.67點，或0.77％，收在8153.58％；標普500指數則是上漲39.84點，或1.45％，以2789.82點作收；費城半導體指數則下跌38.16點，或2.33%，收1,601.73點。