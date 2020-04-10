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美股道瓊漲285點　台指期開盤卻跌62點...透露多空觀望中

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 285.80 點。回頭看台指期今（10）日開盤下跌 62 點，來到 10,038 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國聯準會週四（9日）推出總額 2.3 兆美元新一輪刺激方案以援助中小企業和地方政府，沖淡美國初領失業救濟金人數居高不下的疑慮，但 OPEC 減產力道不如市場預期，油價翻黑、能源股普遍下挫，道瓊終場上漲 285 點。回頭看台指期今（10）日開盤下跌 62 點，來到 10,038 點。

美股道瓊指數上漲 285.80 點，或 1.22%，收 23,719.37 點。標普 500 指數上漲 39.84 點，或 1.45%，收 2,789.82 點。那斯達克指數上漲 62.67 點，或 0.77 %，收 8,153.57 點。費城半導體指數下跌 38.16 點，或 2.33%，收 1,601.73 點。

請繼續往下閱讀...

Fed 週四公布總額 2.3 兆美元新一輪寬鬆措施，包括 6000 億美元中小企業貸款計畫，5000 億美元直接購買州、郡及城市的短期債券，同時公布買進垃圾債和投資級債券的更多細節。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，美國可能在 5 月重啟部分經濟活動；白宮即將成立第二個抗疫工作小組，主要職責是讓重新開放美國經濟。

截至今早8：47，台指期下跌 44 點，來到 10,056 點。

ET快訊
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《2分之一強》杜力挺台灣！久居17年「突破關鍵盲點」：譚德塞
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