台灣出口成功經驗　美《外交政策》讚：面臨第2波感染仍在幫世界

▲總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，美國《外交政策》9日發表名為《台灣正在將抗疫的成功經驗出口到全世界》的文章。內容提到，台灣應對新冠肺炎疫情大流行的反應贏得全球讚譽，即使面臨大批國外返回人員所引發的第2波感染，台灣仍在幫助其他國家，與此同時也增強了軟實力。

美媒《外交政策》指出，台灣被世界衛生組織拒之門外，但能最大程度的應對新冠肺炎疫情，然而世界上不少地方卻不如台灣這般積極，隨著全球確診病例突破140萬，美國和歐洲正爭相遏制這一大流行，然而此時實施台灣模式為時已晚，它們的當務之急是迅速做好病毒檢測和治療患者。

文章稱，不過台灣提供幫助卻為時不晚，總統蔡英文曾在推特上說，「願意貢獻我們的能力，以更好地保護世界各地民眾的健康」。台灣4月1日宣布將向美國、11個歐洲國家及其外交同盟捐贈1000萬枚口罩。

▲蔡英文推特發文祝福英國首相強森早日康復。（圖／蔡英文推特）

《外交政策》提到，如今的情況對台灣還有一個好處，就是其渴望與世界加緊雙邊關係，與美國不同，台灣民眾對於官方防疫政策充滿信心，而這股信心出自於政府嚴格審查關於疫情的假訊息，同時祭出嚴重處罰。