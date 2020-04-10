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被迫穿垃圾袋防護衣「3護理師不幸確診」　英媒曝：院方施壓封鎖消息

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▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情在英國肆虐。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國新冠肺炎疫情嚴重，累計確診突破6萬例，前線醫護人員不僅承受巨大壓力，還面臨防疫物資短缺的情況。英國倫敦哈羅市（Harrow）有3名一線護理師，曾在3月被迫穿上「垃圾袋」防護衣，照片曝光後迅速引起網友熱議，然而不幸的是，9日傳出3人皆已確診。

▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲英國醫護人員面臨防疫物資短缺。（示意圖／路透）

據英國《Telegraph》報導，該3名護理師3月就在網路上PO出照片，畫面中她們手、腳以及頭部穿戴「垃圾袋」製成的防護裝，並稱「我們每天都感到沮喪」，希望政府至少能提供他們前線醫護人員，每人1套專業防護裝備，讓他們能避免受到感染。心酸畫面曝光後，立刻在網路引起熱議。

報導指出，哈羅市諾斯威克公園醫院（Northwick Park Hospital）的一線醫護人員表示，院內防疫裝備全都嚴重短缺，包括手套、防護衣以及鞋套等，他們只能自製「防護裝備」度過難關。

然而9日卻傳出，照片中的3名護理師已被證實感染新冠肺炎，更嚴重的是，該院有一半在病房內工作的醫護人員都確診染疫。其中一人透露，是因為院方沒有提供足夠的防護裝備，才會導致醫護人員暴露在染疫風險中。報導更引述消息稱，院方甚至向醫護人員施壓，警告不要對外透露醫療資源短缺的消息。
 

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