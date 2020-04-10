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4分鐘嗆爆譚德塞！旅英台生林薇超狂背景曝光　籲台灣人勿入圈套

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記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上連罵台灣3分鐘，正在英國留學的台灣女孩林薇（Vivi Lin）隨後錄製一段4分鐘的影片，要求譚德塞向全台人民道歉，獲得廣大迴響，連帶也讓超豐富的經歷曝光。她事後接受媒體訪問時坦言，當下因為太過氣憤，連夜準備公開信內容以及錄製影片，不過，台灣人可以為此生氣，卻不能忘了「堅守的進步價值與尊重多元」，切記不要使用歧視或挑釁的言語，這樣反而會中了有心人士的圈套。

林薇在回應譚德塞的公開信影片中提到，「身為在台灣、英國多個醫衛單位服務的學生，我相當肯定，台灣官方從未對您（譚德塞）、非洲各國的人民做出歧視性批評，無論是任何種族、文化或是膚色等方面」，網路上要求譚德塞辭去世衛秘書長職務，不是因為種族、膚色等因素，即使台灣在這場防疫戰中被排除在外，仍沒有放棄貢獻一己之力。

▲▼英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）

▲林薇要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）

林薇認為，台灣在這次的疫情防護上做得相當優秀，也不吝與世界分享經驗、額外的資源，譚德塞怎麼能以幾句不實的指控，不負責任地對台灣潑髒水，醜化世界對台灣的印象，「世衛前2天舉辦『疫情假資訊』相關線上研討會，沒想到秘書長卻帶頭，以不實資訊指控台灣」，因此希望譚德塞能為8日說出的不實言論道歉，台灣人尊重多元文化、擁抱多元文化，「我們從未針對您的種族、文化或膚色做出批評、提出質疑。」

林薇的影片公開後，在網路上獲得許多正面迴響，她事後接受《中央社》專訪時談到，自己從小在台灣長大，聽到譚德塞將種族歧視與台灣連結在一起相當生氣，才會連夜準備錄製影片，沒想到獲得許多支持，但在這件事情上，台灣人的確可以生氣，卻不能忘了「堅守的進步價值與尊重多元」，也不要使用歧視或挑釁的言語，這樣反而會中了有心人士的圈套。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞自疫情爆發以來陷入不少爭議。（圖／達志影像／美聯社）

此外，林薇已在請願網站Change.org發動連署，希望WHO邀請台灣參加WHA以及其他相關的重要防疫會議，她先前也曾接受英國廣播公司（BBC）蘇格蘭分部的訪問，點出中國聲稱與台灣分享資訊、合作都是流於表面，在對抗SARS期間，中國甚至不願意分享病毒株資訊，所以在SARS之後台灣政府面對疫情都更為謹慎，人民也比較有警覺性，否則以兩岸之間的交流程度，這波疫情如果沒有控制好，後果不堪設想。

由於林薇一口流利英語，公開對譚德塞喊話的內容也說得很有條理，讓不少網友很好奇她的成長背景，其實21歲的她來自羅東，曾是模擬聯合國會議主席及最佳代表，就讀高中二年級期間就爭取到前往世界聯合學院荷蘭校區讀書的機會，是台灣首位也是唯一一位學生，畢業後進入英國愛丁堡大學主攻傳染病學，雖然目前才大學二年級，卻已經是非政府組織全球台灣醫衛總會（GTMA）的青年委員會主委，以及台灣世衛外交協會的成員，經歷相當豐富。

ET快訊
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