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世界出口排名！台灣前進1名　仍居亞洲四小龍之末

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▲▼101,台北101,台北,台灣,臺灣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部根據世界貿易組織（WTO）最新公布的全球商品統計表示，去（2019）年全球出口總值18.9兆美元，較前一（2018）年小幅衰退3.0%。而在主要國家當中，台灣出口占比為1.7%排名第17名，前進了1名，貿易地位日趨重要。

以中國大陸出口2兆4990億美元居第1，占比13.2%，其後依序為美國占8.7%、德國7.9%、日本3.7%。亞洲四小龍其他三小龍的表現，南韓出口5422億美元，占比2.9%，排名第七、則滑落1名，香港、新加坡分別續居第八及第15。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，我國去年出口3292億美元，占1.7%，世界排名第17，較前一年前進1名，雖然仍在亞洲四小龍之後。但是在全球出口值衰退之際，台灣仍繼續前進。

另外，去年全球進口總值19.2兆美元，亦減2.9%，前五大進口國依序為美國、中國大陸、德國、日本及英國，香港及南韓分列第8、第 9，新加坡第16，台灣進口2,857億美元，占全球比重1.5%，同樣是居第17名。

▲▼台灣,出口,變化。（圖／財政部提供）

▲2019年世界主要國家進出口排名。（圖／財政部提供）

10年間　台灣占比提升0.1個百分點、南韓持平

觀察2009到2019年，十年間主要國家出口的全球占比變化，中國大陸因擁有全球製造業供應鏈的超強優勢並積極開拓高附加價值產業，自2009年起取代德國、美國躍居全球出口首位，近十年占比大幅提升3.7個百分點。

同期間，美國僅增加0.3個百分點，香港位居全球貿易物流重要樞紐，占比提高0.2個百分點，我國出口比重小幅上升0.1個百分點；德國、日本及新加坡出口占比則分別下滑1.0、0.9、0.1個百分點，南韓則持平。

▼近10年主要國家出口占比變化。（圖／財政部提供）

▲▼台灣,出口,變化。（圖／財政部提供）

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