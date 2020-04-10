美國務院轟WHO「政治凌駕公衛」：忽略台灣示警　行動耗時又犧牲人命

▲美國總統川普與WHO秘書長譚德塞互槓。（圖／達志影像／美聯社／記者張靖榕合成）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普7日抨擊WHO「繞著中國轉」，揚言凍結預算；國務院9日採同立場斥責WHO防疫警報拉得太慢，並質疑為何忽略台灣早在去年12月31日就發出「病毒會人傳人」的警告。

綜合外電報導，國務院一名女性發言人表示，美國隊於台灣的資訊被全球公衛體系（WHO）擋在門外「深感不安」，這一點反應在今年1月14日時，WHO口口聲聲說病毒不會人傳人這件事上，「再一次，WHO選擇政治凌駕公衛之上」，「WHO的行動耗時又害命」。她也批評WHO為何自2016年開始禁止台灣與會，甚至連觀察員的身分都被撤掉。

▲副總統陳建仁多次接受外媒採訪。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

法新社報導，流行病學專業、副總統陳建仁接受英國金融時報訪問時指出，台灣早在2019年12月31日，就已經發布通知警告WHO「新病毒會人傳人」，台灣醫師得知人在武漢的同僚病倒，但WHO並沒有就這一事件進行證實。

疫情在中國武漢爆發之初，美國專家預測與中國有密切經貿往來的台灣，將會成為全球疫情第2慘；然而台灣透過超前部署，成功在初期擋下大量感染源進入、推出相對完整且快速的防疫配套，現在仍在努力維持這項成果。

總統蔡英文1日宣布「口罩國家隊」生產有成，現在要打「國際盃」，將陸續捐贈1000萬片給疫情嚴重國家，包括歐美等國；外交部長吳釗燮8日PO出口罩裝箱照片，上頭大旗幟印著「Taiwan Can Help」。

事實上，分3批援助歐盟11國的700萬片口罩，已在7日率先抵達荷蘭，之後100萬片也運抵歐盟，將分配給西班牙及義大利。新南向國家及友邦也將收到台灣捐贈的口罩。

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