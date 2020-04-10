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金錢豹照常營業！小姐集中「關鍵樓層」陪酒　老司機揭「實名制」真相

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▲▼金錢豹。（酒店示意圖／資料照）

▲老司機解釋，金錢豹共4層，每層的營業登記以及管理人都不同，若是有哪個樓層出事，就會把小姐集中在其他樓層陪酒，繼續賺錢。（酒店示意圖／資料照）

地方中心／台中報導

有鑑於台北酒店女公關染上新冠病毒，衛福部長陳時中要求全國酒店、舞廳即日起暫停營業，台中市長盧秀燕還說，其餘特種行業需要採實名制，而停業的「金錢豹」把小姐集中在其他樓層的理容KTV繼續陪酒，還傳訊息給熟客說，「10點前來消費包廂免費！」老司機更透露，「根本沒有實名制。」

台中市經濟發展局長張峯源解釋，金錢豹1樓舞廳與4樓酒店會暫停，但2、3樓登記為「視聽娛樂業」，等於KTV，因此不在管制範圍。老司機解釋，「金錢豹總共分成4層，每層的管理人、營業登記都不一樣，藉此分散風險，且會把小姐做適當「分配」，像現在酒店跟舞廳無法營業，就集中在3樓的理容KTV，講是KTV，但就是跟酒店一樣的服務內容」

▲▼警方先前到金錢豹稽查。（圖／記者白珈陽攝）

▲警方先前到金錢豹稽查未發現異狀。（圖／記者白珈陽攝）

張峯源表示，深夜市府前往台中2家舞廳、2家KTV聯合稽查，其中KTV稽查重點包括落實實名登記、戴口罩、量體溫、容留人數等，KTV業者配合度相當高，並表示會配合市府推動實名登記，如不配合則拒絕進入消費。

老司機搖頭說，「現在顧客要進金錢豹，會由幹部帶進包廂，然後會拿一個簿子，上頭有3個欄位（名字、身分證、電話）要填，如果是熟客，幹部就會直接幫你寫完，應付稽查用的。等過了幾個小時，你結束消費要離開了，幹部就會把填的單子撕掉，所以根本沒有所謂的實名制，都是騙人的」

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