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譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺　網揭真相：這招很有效

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譚德塞指控台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，引發各界議論。（翻攝自World Health Organization (WHO) YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

世衛（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在記者會上，用3分鐘的時間痛批台灣過去3個月對進行人身攻擊，引發台灣網友相當不滿，但他的一番言論卻獲得許多非洲網友讚聲，甚至還有許多國家總統出聲支持，臉書粉專「美國國會台灣觀測站」指出，「這是非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招。」呼籲大家不能小看。

譚德塞所帶領的WHO和中國口徑一致，這些年來頻頻以一個中國為由，將台灣拒於門外，近來因為台灣防疫有成，被世界看見，各國開始質疑WHO和譚德塞的公正性，以及在防疫上是否有疏失，才導致全球疫情大爆發，就連美國總統川普也指他「太以中國為中心」。

然而譚德塞卻在WHO記者會上公開表示，有許多人針對非洲裔黑人，做出種族歧視和攻擊，還點名就是台灣，指控台灣過去3個月霸凌他，甚至對他做出死亡威脅，他說自己並不在乎，「因為我以身為黑人為傲」，還大聲呼籲各國專心防疫，「不要把病毒政治化。」

這番言論引發台灣網友不滿，因為台灣長期以來被WHO排除在外，如今還要被扣上種族歧視的罪名，讓台灣人相當不能接受，外交部和總統蔡英文也先後發表聲明，提出強烈的抗議，總統蔡英文還邀請譚德塞親自來台灣訪問，感受台灣被國際組織歧視和孤立的滋味。

長期專注美國與國際時事的臉書粉絲專頁「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」表示，譚德塞高喊以黑人為傲，「這完全是轉移焦點且紮稻草人的指控，因為台灣人對WHO的控訴根本不在譚德塞本人的膚色和出生非洲。」

他們也提到，指控種族歧視是「非常陰險的一招，種族牌幾乎就是大絕招，」因為在很多國家或地區，這樣的控訴可以換來無窮的同情心，千萬不能小看，因為它非常有效。

  1. 盧安達總統保羅卡加米表示，譚德塞有全非洲的支持。（翻攝自Paul Kagame推特）
  2. 南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）聲援譚德塞對WHO的領導。（翻攝自Cyril Ramaphosa推特）
  3. 奈及利亞總統府官方帳號表示，奈及利亞完全支持譚德塞。（翻攝自Presidency Nigeria推特）

正如該粉專所言，在譚德塞說完這番言論之後，許多非洲網友在他的推特底下留言，為他的說法讚聲，表示支持譚德塞的領導WHO，還有許多非洲國家的官方帳號、甚至總統也出面，例如奈及利亞、南非等等，都po文力挺譚德塞，並同情他的處境，盧安達總統卡加米還說：「譚德塞博士有我們整個非洲的支持和信心！」

許多台灣網友對此相當氣憤，也在網路掀起對譚德塞的批評和謾罵，「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」呼籲，想為台灣出氣的大家，應該要把對WHO的指控「聚焦在他們的失能、親中、排擠台灣，而不要做種族、人身攻擊。」以免在為台灣發聲的同時，也落了人家的口實。

 


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