　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞推特上自嗨！飆罵完台灣... 「24小時之內狂推文32次」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳致平／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上控訴，直指這3個月來不斷收到來自台灣的人身攻擊。我國外交部隨即發表聲明，對莫須有的指控表達遺憾及抗議，並要求道歉。然而，譚德塞並不理會，遲遲未對此事做出回應，卻在記者會後的24小之內狂發推特，不斷感謝全球網友的支持。

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞在記者會上多次強調，不在乎誰說我什麼，只在乎救人，沒有時間浪費。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞於WHO全球記者會上以長達3分鐘的時間，面露委屈、表情凝重地控訴，這3個月來收到許多來自台灣的人身攻擊和死亡威脅，話鋒一轉說道，「但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受」。在媒體前大打「種族歧視」牌，甚至強烈指控台灣外交部不但知情，還未加以阻止。

不過，搜尋譚德塞的推特卻不見他在記者會上惆悵、悲憤的心情，取而代之的是滿滿的正能量。光是統計記者會結束後的24小時的推文數量，就高達37則。大部分的內容都是強調「一起抗疫」，另外，對於在推特上稱讚WHO協助抗疫有功，或是讚美譚德塞領導有方的推文，他本人則會大方轉推，並回覆「謝謝」，可以看出他熱衷使用推特。

▲譚德塞8日在記者會痛罵台灣對他進行人身攻擊。（圖／譚德塞推特）

▲譚德塞在推特上多次轉發有關讚揚WHO的推文。（圖／DrTedros推特）

面對譚德塞對台灣子虛烏有的指控，中央疫情指揮中心部長陳時中在例行記者上霸氣回應道，「說過的每句話，未來都會被檢視的，時間會證明，與其用時間來罵台灣，不如花點時間向台灣學習啦」；總統蔡英文則是在臉書和推特上發文，台灣向來反對任何形式的歧視，「想要邀請世界衛生組織譚德塞幹事長訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。

ET快訊
高雄「金芭黎」沒停業…一堆「逆天長腿」還在陪酒
譚德塞批台灣歧視！「維大力黑人」開砲嗆：利用黑人身分打悲情牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛組織「接獲疫情」第100天！譚德塞：我們平等、中立…為全人類服務

譚德塞推特上自嗨！飆罵完台灣... 「24小時之內狂推文32次」

一絲不掛的超級英雄　AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疫

107歲老奶奶確診20天「戰勝新冠病毒」！　全球最年長康復紀錄

早在2月中旬開始帶回來擴散！　最新研究：紐約病毒多來自歐洲

英首相強生「住進加護病房第4天」　發言人揭最新病況

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺　網揭真相：這招很有效

日本妹在台「排1.5小時」買嘸口罩淚崩　超暖「逆轉結局」登上日媒！

新加坡一天暴增287例…群聚公共場所將「直接驅離」　最重罰21萬關半年

「3個月我在網上做了什麼」台網友狂曬美食照　幽默回應譚德塞！

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

世衛組織「接獲疫情」第100天！譚德塞：我們平等、中立…為全人類服務

譚德塞推特上自嗨！飆罵完台灣... 「24小時之內狂推文32次」

一絲不掛的超級英雄　AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疫

107歲老奶奶確診20天「戰勝新冠病毒」！　全球最年長康復紀錄

早在2月中旬開始帶回來擴散！　最新研究：紐約病毒多來自歐洲

英首相強生「住進加護病房第4天」　發言人揭最新病況

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺　網揭真相：這招很有效

日本妹在台「排1.5小時」買嘸口罩淚崩　超暖「逆轉結局」登上日媒！

新加坡一天暴增287例…群聚公共場所將「直接驅離」　最重罰21萬關半年

「3個月我在網上做了什麼」台網友狂曬美食照　幽默回應譚德塞！

工地挖出「蠟化女屍」！死超過1個月移動就裂解　工人驚：野狗曾咬可疑物體

世衛組織「接獲疫情」第100天！譚德塞：我們平等、中立…為全人類服務

台中KTV生意淒涼但「她」讓場面熱起來！警方看著超狂事業線：謝謝合作

譚德塞推特上自嗨！飆罵完台灣... 「24小時之內狂推文32次」

一絲不掛的超級英雄　AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疫

「疫情讓我好壓抑」！變態男網購情趣用品　束縛女同事強拍裸照

107歲老奶奶確診20天「戰勝新冠病毒」！　全球最年長康復紀錄

早在2月中旬開始帶回來擴散！　最新研究：紐約病毒多來自歐洲

英首相強生「住進加護病房第4天」　發言人揭最新病況

新竹「六指伯」敲窗…心酸吐8字！他聽完秒衝超商被9000人讚爆　

「明天是我最重要的日子！」酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男手法大破解

國際熱門新聞

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

全球剩5國零感染！背後真相曝光

台網友狂曬美食照　回應譚德塞

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

星國增287例　群聚可罰款關半年

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

衣索比亞醫事人員　台灣協助培訓

首位非裔秘書長　譚德塞全靠中國金援

印媒讚台捐口罩　批WHO有在聽嗎

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疲

更多熱門

相關新聞

台中KTV因為「她」讓場面熱起來！警方彎腰：謝謝合作

台中KTV因為「她」讓場面熱起來！警方彎腰：謝謝合作

為了減少新冠病毒的感染風險，全國酒店、舞廳即日起暫停營業！台中市長盧秀燕還要求其餘特種行業需採「實名制」，台中市警方9日晚間10點多至好樂迪KTV稽查，發現生意相當慘澹，走廊及自助吧都空蕩蕩，後來聽到有包廂傳來歌聲，員警開門一瞧，瞬間被眼前的「她」電到。

107歲奶奶康復　全球最年長紀錄

107歲奶奶康復　全球最年長紀錄

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

金錢豹照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

金錢豹照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

下班探訪親友！護理師遭「連環拷問」

下班探訪親友！護理師遭「連環拷問」

關鍵字：

譚德塞WHO新冠肺炎COVlD-19Tedros

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

譚德塞批台灣種族歧視　「維大力黑人」說話了

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

全球剩5國零感染！背後真相曝光

譚德塞狂罵！台灣登谷歌全球熱搜

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

台東晚間巨響　中科院曾發預告

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面