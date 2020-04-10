一絲不掛的超級英雄　AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疫

▲▼不需要斗篷、甚至不需要衣服的「超級英雄」：阿薩阿基拉。(圖／翻攝自IG@Asa Akira)

國際中心／綜合報導

西方有句流行語說：「超級英雄不一定要披著斗篷」(意指平凡人當中也有英雄)。是的，有時候非但不需要斗篷，甚至衣服也可以不需要穿。

美籍日裔的AV女優阿薩阿基拉(Asa Akira)是一位熱心公益、古道熱腸的人。最近因為新冠肺炎疫重創她的鄉城紐約市，阿基拉慨然把自己在成人網站Pornhub的部分收入捐給紐約市醫護對抗疫情。

1986年出生的阿基拉是美國資深AV女優及導演。至2016年5月止，她已經演出過505部成人電影。2013年，她成為第二位獲「成人影帶新聞」雜誌頒發有「AV界奧斯卡」之稱的 「AVN年度最佳女演員獎」的亞裔人士(第一位是1995年的Asia Carrera)。她的藝名「阿基拉」，你沒猜錯，正是來自大友克洋的日本殿堂級動畫電影經典：《光明戰士：阿基拉》(Akira)。該片也神準的預言了2020年東京奧運的停辦。

擁有190萬名粉絲的阿薩阿基拉日前在Instagram上PO文說：「這個月我會把在PornHub網站上獲得的部分收入捐給紐約市的醫院。這是一個拋磚引玉的想法，如果您願意加入捐助行列，我會送給你個人專屬的感謝影片。」PO文中還有多幀遊走在IG尺度邊緣、讓人熱血沸騰的性感照片。

她的熱血和熱力馬上引發眾多粉絲的熱情迴響。一名粉絲說：「我迷上了這個女人。」另一人說：「我覺得她長得像劉玉玲。」第3人補充說：「並非所有英雄都披著斗篷！」

在另一篇PO文裡，這位34歲的迷人女士向她的粉絲詢問了更多關於如何以幫助她的家鄉紐約的意見。她說：「在市內，有沒有人看到或試過以任何方式向遞送物資的人員表達加倍的讚美呢？我在網路上看到：人們把衛生紙和其他必需品留給那些冒著自己和家人感染風險的抗疫工作人員。我也願意這樣做。但是在我住的地方，我擔心留下的愛心物資會被早一步看到的人摸走。有什麼好建議嗎？」

粉絲們的回應十分踴躍。有人說：「我給了我的郵務士人一個可重複使用的口罩、還有過濾劑和乾洗手。我把它們放進拉鍊袋、放在我的郵箱上面。第二天他看到後幾乎要哭了。」另一位粉絲寫道：「作為遞送員，我寧要更多的口罩，儘管看起來不那麼氣派。」

一名UPS快遞司機建議說：「可以在門口留下感謝字條或卡片。我們在迡送完貨品後帶走。」 一名深有同感的粉絲說：「他們都是現代的超級英雄。您是否有意以這位讓人稱頌女優為榜樣、在疫情大流行期間幫助你的同胞呢？我們一定會的。記住：泣意安全，請待在家裡。」