世衛組織「接獲疫情」第100天！譚德塞：我們平等、中立…為全人類服務

▲世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

自從中國大陸官方通報武漢地區首例新冠肺炎病例以來，疫情至9日正好進入第100天，世界運作的方式也徹底被病毒改變。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞當天透過推特表示，「為全人類提供平等、客觀、中立的服務，是我們堅定不移的承諾。」

大陸官方最早於2019年12月31日公布，在武漢市華南海鮮市場發現「不明原因肺炎」疫情，同時通報世界衛生組織，隨後正名為2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19），全球也將迎來21世紀來最黑暗的時刻。

2019年12月31日跨年夜，各地人們聚集在擁擠的街上欣賞煙火、夜景，但在接下來的100天裡，病毒陸續攻破一個又一個國家，感染超過百萬口人，凍結了全球人口流通和經濟活動，使全球將近一半的人口被禁足在家中。根據約翰霍普金斯大學及時統計數據，截至台灣時間10日凌晨2時，新冠肺炎在全球累計有近145萬例確診病例，死亡人數則超過9.1萬人。

譚德塞9日透過推特表示，「自我們獲悉中國出現首例新冠病毒疾病至今已經100天了，全球超過130萬人感染、8萬人死亡，這場大流行已經超越衛生危機的範疇，需要政府和社會全體響應。」

譚德塞表示，WHO未來幾天將公布更新版防疫策略和計畫，並且估算因應下一階段防疫的財物需求。他說，「在過去100天裡，我們堅定不移的承諾是以公平、客觀、中立的態度為全人類服務。在往後的幾天、幾周和幾個月裡，這也將是我們的唯一要務。」

各國網友則紛紛留言酸說，「你確定是這樣嗎」、「少騙人了」、「辭職吧」、「你是人類的恥辱」、「你該為那8萬條人命負道義責任」；但也有少數網友留言說，「你做得很好」、「我們支持你」。