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理財周刊／新保護主義抬頭　內需股走出一片天

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

如果比照武漢封城到解禁約歷時兩個月，那麼這波歐美三月鎖國潮最快也要等到五月才有逐漸解禁的機會，甚至最後才大爆發的美國可能要拖到六月，因此第二季的GDP應該也逃不掉衰退的命運。防疫用的口罩、防護衣、呼吸機等缺貨對投資市場已經不是新聞了，接下來資金將重新尋找新的避風港。

遠距教學普及 激發PC換機潮

《彭博社》以「應該關閉學校來對抗病毒嗎？這些地方說不」為標題，報導目前全球已經有超過一百六十個國家關閉學校，將近90％的學生沒有到校上課，只剩下新加坡、澳洲、瑞典、台灣、美國少數州的學生仍在上課。

請繼續往下閱讀...

看到這個新聞當然會為台灣的防疫成效感到驕傲，但是對於投資人而言，超過一百六十個國家關閉學校的背後意義是，遠距教學的普及將在這次戰疫中落實，對照到股市的投資機會來看，近期的NB相關族群的強勢有目共睹，例如廣達從三月十九日的50.7元低點上漲到3月31日的62元高點，累積漲幅達22.28％；同期間NB相關的華碩、宏碁、瑞昱、鈺太等個股的累積漲幅分別為18.86％、28.12％、34.56％、57.3％。

再看看美股中的惠普(+45.21％)、戴爾(+68.16％)也是這波反彈的贏家，由此可見，遠距教學為舊科技注入新應用，激發一波PC換機潮。

此外，居家檢疫與居家隔離帶動遠距辦公成為新潮流，現在出入境的代價太高，前後共須隔離二十八天，就連G20元首開會都選擇遠端視訊。三月三十一日聯合國官方宣布選定騰訊三款雲會議產品，全程支持聯合國成立七十五周年的對話系列活動提供遠程會議與AI實時翻譯服務，由此可知，伺服器應該也是今年科技業的贏家，例如技嘉從三月十九日的36.35元低點反彈到四月一日的53.3元高點，累積漲幅達46.62％，同樣從低點反彈的微星(+30.94%)，甚至金像電(+59.38%)創新高。由於是反彈波，人氣退潮，高價股就比較吃虧，例如伺服器概念股如信驊、緯穎的表現就相對遇到壓力而漲勢受阻。

股東會前融券回補軋空

從金像電的創新高可以啟發另一個選股方向，那就是股東會前的融券回補軋空。金像電因為主營項目有70％以上是伺服器相關，自三月二日起漲後融券不斷增加，特別是全球股市自三月九日起開始進入恐慌下跌，但金像電相對抗跌，沒有破底，以至於融券不願認輸回補，到了三月二十三日展開一波七連陽的漲勢，創25.9元新高(截至四月七日盤中最高29.2元)。

儘管金像電的資券比不高，截至三月三十日為止僅24.43％，但融券餘額卻高達39448張，以當天的99039張成交量做比較，等於占了39.83％的單日成交量，難怪強勢。

從金像電的啟示，其他高資券比的個股如南電(+47.5%)、玉晶光(+42.65%)、富邦VIX(+39.59%)、恆大(+40.92%)等，也具有融券回補推升的可能，可追蹤。

疫情肆虐 人流物流不順暢

就在世人關注歐美疫情，以為中國大陸疫情漸漸受到控制之際，四月一日傳來上海市金山區發現漏網之魚在KTV帶病毒傳染，造成大面積人員被感染，說明COVID-19新冠病毒的無症狀感染者的潛在威脅，據說自清明連假起，上海市的娛樂業，大至電影院，小至洗腳房進入停業狀態，依照中國大陸的慣例，只要北京或上海起頭示範，全中國大陸都會跟進比照。

換言之，家裡蹲可能是今年最常做的娛樂。這次疫情爆發初期，多數人都抱著忍一下，很快就會過去的心態，想著到時候Ｖ型報復性消費或下半年就會回歸先前的日子。

兩個月過去，疫苗跟特效藥仍在研發，如果四月底的瑞德西韋解盲結果不盡如人意，那麼大家要調整心態，「量體溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，甚至減少一半社交活動」才是未來的新常態。

因為如果沒有找到中間宿主的話，就算疫苗研發出來，還是有捲土重來的可能，依照目前此病毒的高傳染力來看，各國對入境者實施十四天隔離觀察政策大概短期內不會改變，但試問多數的中產階級有幾個人可以承受得了出境一次前後隔離觀察共二十八天不工作呢？簡單說，疫情一天不解除，全球化的供應鏈就存在人流與物流不順暢的問題，成本提高是很有可能發生的事情。

全球封鎖阻礙配送 糧食供應現危機

當前全球糧食市場所面臨的威脅並非來自供應面，而主要是需求的行為出現了轉變，一旦疫情惡化並使得政府或是生產商對未來幾個月的供應出現不確定的預期，糧食價格就可能會因為恐慌性的採購而被推高，這可能將會造成全球糧食供應的危機。例如芝加哥小麥期貨的價格三月十六日至二十七日兩周內上漲三九．八二％，全球第二大稻米出口國泰米的價格更是創下二○一三年八月以來的新高。

全球各地越來越多的封鎖措施，則是對食品的供應與配送造成了阻礙，包括國境之內與國境之外，這可能成為一個重大問題。以台灣為例，為什麼民眾搶購衛生紙？就因為衛生紙的原料有五三％來自進口，適逢全球有五十多個國家正在進行居家隔離，人員不足的情況下，物流也發生了延遲，走一趟Costco好市多發現，衛生紙仍是最搶手的貨品之一。

陸股純內需消費股逆勢創新高

從這個角度來看，在台灣的食衣住行的民生用品當中，屬於原料類的玉米、大豆、原油等都高度仰賴進口，從福懋油的Ｋ線圖發現有潛伏型的買盤開始低位布局，做醬油的味全也在三月三十一日拉漲停板，對照在Ａ股當中同樣也是做醬油的海天味業股價創歷史新高，甚至做榨菜的涪陵榨菜、火腿腸的雙匯發展、養豬業的新希望、火鍋料的安井食品、滷製品的絕味食品、生鮮的家家悅、飼料的海大集團等純內需消費股都逆勢創新高。

特別是去年受到非洲豬瘟疫情影響的Ａ股養殖業，受惠於豬價仍維持在每公斤三五．○三元人民幣的相對高價(三月二十九日)，加上政策積極補貼生豬復產，量價齊揚的情況下，牧原股份二○一九年EPS二．七七元，在抓住歷史機遇投入二十億元擴產，預期二○二○年EPS將大步成長到十六．五四元。

在全球疫情擴散之下，巴西、阿根廷等大豆出口國的出口也受到影響，可以發現跟豬飼料有關的玉米、豆粕、梗米等農產品期貨價格也走出多頭，可見得在物流停擺、出口限制、貨幣流動性寬鬆、蝗蟲乾旱等多方面影響下，民以食為天的食品消費股的投資價值有機會抬頭。

例如泡麵的味王，罐頭的愛之味，油製品的泰山、南僑與大統益，穀類烘焙製品的佳格，麵粉的聯華等，可追蹤。在COVID-19疫苗還沒問世前，各國的新保護主義抬頭下，內需股有機會走出一片天。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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