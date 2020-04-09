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低復工率+招工不易！國巨加碼回台投資312億元　徵才1900人

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▲▼國巨董事長陳泰銘 。（圖／記者周康玉攝）

▲國巨董事長陳泰銘 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

被動元件龍頭國巨（2327）今（9）日宣布，申請回台投資專案從165億元增至312億元，已由經濟部投資台灣事務所聯審通過，因此人力需求將從原本的1600個提高至1900個工作機會。

國巨去年起因應中美貿易戰，在台灣擴大投資及產能，將高雄廠區升級規劃為全球研發中心及高階產品生產基地。今年初，因遭逢新型冠狀病毒疫情衝擊，中國大陸蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，生產稼動率由農曆年前五成降至農曆年後三成，造成營運及產能規劃上的影響。

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為滿足全球緊急需求及長期訂單增長，國巨將產能調整回台，並加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線以提升量能及優化產品組合，大發新廠亦已開始積極動工，公司正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，同時也優先促進本國員工就業，人力需求將從原本的1600個提高至1900個本國工作機會。

因中國廠區復工逐漸改善，國巨3月營收達40.35億元，月增50.4%，年增14.8%，為近13個月來新高；第一季合併營收達100.20億元，季增0.2%，年減12.0%。

國巨表示，在各項疫情措施下，逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，然因全球疫情不確定性高，公司仍將審慎應對業績及營運展望。

法人指出，因菲律賓宣布延長鎖國，停工至4月14日，全球第一大被動元件（MLCC）廠村田和第二大廠三星皆受衝擊，由於村田菲律賓廠占總產能15%，三星菲律賓廠產能比重高達40%；另加上村田福井廠因員工染疫，全廠一度停工至4月7日，整體而言，全球MLCC供應吃緊狀態仍延續。

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