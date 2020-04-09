「3個月我在網上做了什麼」台網友狂曬美食照　幽默回應譚德塞！

圖文／鏡週刊

8日，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在的例行記者會上，用了 3 分鐘痛批台灣網友對他進行了 3 個月人身攻擊和死亡威脅，在全球媒體前大打「種族歧視」牌，甚至指控台灣外交部知情，不但未加以阻止，外交部長吳釗燮還侮辱詆毀攻擊他。

對此，台灣政府與民間在沒有大台的情況下進行全面反擊。

首先是台灣外交部一早就鄭重表示譚德塞指控不實，並用「感同身受」回覆歧視議題，台灣 2300 萬人民正受到國際衛生體系嚴重的政治歧視，因此可以理解譚德塞的狀況。最後，外交部要求譚德塞就對台灣抹黑造謠一事進行更正、道歉。

民間面對譚德塞的怒火，台灣人民紛紛自問：「三個月前我在網路上做了什麼？」網友在 Facebook、Twitter 甚至 Instagram 的限時動態中回顧當時的動態，原來三個月前台灣正處於「2020 台灣要贏」和「台灣安全，人民有錢」的總統大選中拚搏，身處親中、抗中的政治戰中，疫情根本還未影響台灣，當時的台灣人多不知道衛生組織誰當家，又是哪個國家的人，遑論對他進行人身攻擊和種族歧視。

然而自疫情爆發以來，網路上確實存在對於譚德塞的歧視與攻擊文字，於是「知錯能改」的台灣網友決定發起「反歧視！一人一句稱讚譚德塞」的活動，以愛化解仇恨。這些包裝稱讚的留言被翻譯成英文，在 Reddit 上外國網友引起討論，再次展現台灣人的愛與幽默。

來到台灣的消夜時間，民眾決定發動正港的「來自台灣的攻擊！」

Twitter 上出現大量附有「#ThisAttackComesFromTaiwan」標籤的推文，滷肉飯、珍珠奶茶、雞排、肉羹、蔥油餅、羊肉爐、小籠包、芋圓冰、芒果剉冰！隨後這個標籤隨著各式台式美食進攻 Facebook 和全世界。

連香港、日本，和曾到訪台灣的世界各地的網友也幫忙分享台灣美食美景，讓全世界和譚德塞更認識來自台灣……的食物。



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