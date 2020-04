律師「告習近平」求償300兆！家鄉103人確診亡　他痛訴：病毒源自中國

▲埃及律師對習近平提告。(圖/翻攝新華社)

記者曾羿翔/綜合報導



埃及律師塔拉特(Mohamed Talaat)向中國國家主席習近平提告,要求中國必須針對新冠肺炎對埃及的傷害賠償10兆美元(約新台幣300兆5500億元)。據了解,塔拉特已透過社群媒體敦促總統針對該案展開討論。埃及境內已累計1560起確診病例,其中103人死亡。

綜合外媒報導,塔拉特此舉是根據美國總統川普的言論「病毒起源於中國」,川普多次稱新冠病毒為「中國病毒」。塔拉特還援引了中國製造病毒作為生物武器的媒體報導作為提告的依據。

塔拉特指出,他會對中國採取法律行動是為了要維護埃及的權利,尤其報導與川普認為新冠肺炎是「中國製造」後。塔拉特住在開羅南部的加爾貝亞省,在中國駐開羅大使館提起訴訟。



塔拉特還說,他已透過社群媒體敦促總統針對該案展開討論,並成立國際法專家委員會,協助將該案提交給最高當局。報導也提及,美國律師日前對中國提出的訴訟案也是驅使塔拉特提告的原因之一。美律師克萊曼(Larry Klayman)與他所創的法律團體3月17日發出集體訴訟,同樣針對疫情的蔓延,要求中國賠償至少20兆美元(約新台幣605兆)。

