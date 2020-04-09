國泰金首季大賺229億暫居金控獲利王　中信金獲利127億賺贏去年

▲國泰金控今年首季稅後盈餘達228.8億元，每股稅後盈餘1.72元，暫居金控獲利王寶座。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，15家上市櫃金控公司近期陸續公布今年首季自結獲利，其中國泰金3月稅後盈餘44.6億元，較2月腰斬，不過累計首季稅後盈餘達228.8億元，年成長逾7成，每股稅後盈餘（EPS）1.72元，暫時居國內金控獲利王與每股獲利王寶座。

國泰金控今天公布3月自結獲利數字，3月稅前淨利41.3億元，稅後淨利44.6億元，累計今年1至3月稅後盈餘228.8億元，每股稅後盈餘達1.72元，暫時居國內金控獲利王與每股獲利王寶座。

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國泰金控旗下子公司國泰人壽持續強化價值導向策略，國壽3月稅後淨利20.8億元。由於3月外匯避險操作得宜，投資績效穩健，淨值持續增加，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，3月初年度保費收入（FYP）金額為119億元、初年度等價保費（FYPE）金額為39億元。

國泰世華銀行3月稅後純益22.7億元，優於2月表現。國泰金表示，國泰世華獲利表現穩健，3月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

至於其他子公司部分，國泰產險3月份個體簽單保費17.7億元，穩居市場第2名；國泰證券各項業務穩定推展，3月稅後淨利1.2億元；國泰投信各項業務穩定推展，3月稅後純益4,648萬元。

▲玉山金今年首季稅後盈餘為45.39億元，較去年同期減少12.7%。（圖／資料照）

玉山金控最新公布今年3月自結獲利，單月自結稅後純益12.77億元，累計今年首季稅後盈餘為45.39億元，較去年同期減少12.7%，每股盈餘達0.39元。玉山金表示，面對大環境不確定性因素，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

玉山金控旗下子公司玉山銀行累計前3月稅後盈餘50.34億元，較去年同期成長0.3%，不過由於3月份因金融市場波動，子公司玉山創投投資部位產生評價虧損，而玉山創投累計第1季獲利也是虧損。

▲中信金累計前3月合併稅前盈餘149.70億元，每股稅後盈餘為0.65元。（圖／記者李毓康攝）

中信金控於也公告2020年3月份自結盈餘，3月份稅前盈餘為40.85億元，稅後盈餘為36.04億元，累計前3月合併稅前盈餘149.70億元，合併稅後盈餘127.46億元，較去年同期成長15%，每股稅後盈餘為0.65元。

中信金表示，3月份整體獲利表現穩定，綜觀今年第1季，金融市場因新冠肺炎（COVID-19）疫情大幅波動，除了信用卡消費金額較去年同期減少不到1成外，其他各項核心業務表現穩健，銀行存放款及財富管理業務動能均維持良好，而保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。