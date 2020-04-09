智伸科3月營收月增41.97%　擬4月13日完成併購旭申「4月起編入營收獲利」

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布2020年3月合併營收為3.69億元，隨著中國嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工，遞延訂單帶動整體產能稼動率逐步提升，帶動單月營收較2月成長41.97%，累計2020年第一季合併營收為9.81億元，較2019年同期減少11.81%。

智伸科表示，旗下嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工率在3月份逐漸恢復正常，加上先前已導入自動化設備，整體產能已逐步回到正常水準，遞延訂單也陸續出貨，且2月以來電子與醫療的客戶受惠其產業趨勢明確而帶動備貨力道提升，貢獻3月營收達3.69億元，月成長41.97%。

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觀察新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，智伸科指出，目前全球主要品牌車廠陸續傳出停工因應防疫情形，市場短期間出現供給與需求停滯的真空情況，對整體汽車產業鏈帶來營運挑戰。

對於2020年上半年的營運展望，智伸科仍審慎樂觀，在手訂單未接獲通知取消請求，電子、醫療客戶更持續性與公司研議增加量產出貨，使得智伸科整體營運受疫情衝擊相當有限。

至於現金流，智伸科指出，2019年來自營運淨現金流量較2018年明顯增加38.16％達到8.69億元，除了預計配發現金流出後，帳上現金與約當現金約19.99億元，

智伸科預計於4月13日完成併購旭申國際的換股計畫，4月起編入合併營收及獲利。智伸科表示，依照國際財務報告準則（IFRS）規定，上半年合併報表也將同步可追溯旭申Q1營收和獲利，將完整呈現整體併購後的效益，