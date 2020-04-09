　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣之光！緬甸第3波外商銀釋照13搶7　國銀國泰世華、兆豐銀獲准升格分行

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼三三企業交流會,兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

▲兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

國銀海外拓展傳出捷報！緬甸央行第三波外商銀分行釋照七張，就有13家外商銀行遞出申請，台資銀行搶得兩張，國泰世華、兆豐銀取得升格為分行的資格，為繼玉山銀後，為前三家在當地升格為分行的台資銀行。

緬甸央行2019年公告釋出銀行執照供外銀申請，台資銀行就相當積極，根據了解，第3波有13家外商銀行遞件申請，台資銀行就有四家遞件，包含兆豐銀、國泰世華銀、一銀與中信銀。這次緬甸央行核定七家外商銀行分行執照，台資銀行就奪下兩張，也成了另一種台灣之光。

請繼續往下閱讀...

根據了解，緬甸擁有豐富的天然資源、龐大的人口紅利，近期金融也逐漸對外開放中，有潛在的金融商機，是新南向地區極具有發展潛力的一個區域。

而緬甸自2011年改革開放，僅兩波釋照，但首波台資銀行全槓龜、2016年緬甸第二波釋照僅只有玉山銀行取得升格分行的資格，今年第三波釋照台資銀行取得2張，是相當好的成績。其實，台灣有12家銀行已經在緬甸設置辦事處，且苦守寒窯多年，及中也包含一銀等其他銀行等。

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，對全球經濟造成衝擊，兆豐銀在低迷的環境當中，獲得升格分行的好消息，士氣也因此大振！這次兆豐銀脫穎而出，該行認為主要是企圖心強，在緬甸宣布將釋照時就已經積極準備，並且搶第一時間提出申請和營運計畫等，才可以博得好彩頭。兆豐銀表示，該行在東協、南亞及澳洲等新南向國家佈局完整，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共19個據點，全球海外據點達36處。

▼兆豐銀緬甸仰光辦事處。（圖／兆豐銀提供）

▲▼兆豐銀緬甸辦事處。（圖／兆豐銀提供）

ET快訊
譚德塞開罵台灣！　陸外交部回應了
花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國泰金首季大賺229億暫居金控獲利王　中信金獲利127億賺贏去年

智伸科3月營收月增41.97%　擬4月13日完成併購旭申「4月起編入營收獲利」

台灣之光！緬甸第3波外商銀釋照13搶7　國銀國泰世華、兆豐銀獲准升格分行

證券期貨商防疫大作戰　啟動「居家辦公」要有4條件

影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

車廠拉貨力道回升！廣華-KY公布3月營收月增75%　「搶攻日系新車銷售商機」

生意吹冷風！北區9縣市小老闆減營業稅　花蓮民宿業災情慘重

泰山經營權之爭　董事會今通過：龍邦提案不列入股東會議案

先探／謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

理財周刊／台股反彈ing　個股表現

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

國泰金首季大賺229億暫居金控獲利王　中信金獲利127億賺贏去年

智伸科3月營收月增41.97%　擬4月13日完成併購旭申「4月起編入營收獲利」

台灣之光！緬甸第3波外商銀釋照13搶7　國銀國泰世華、兆豐銀獲准升格分行

證券期貨商防疫大作戰　啟動「居家辦公」要有4條件

影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

車廠拉貨力道回升！廣華-KY公布3月營收月增75%　「搶攻日系新車銷售商機」

生意吹冷風！北區9縣市小老闆減營業稅　花蓮民宿業災情慘重

泰山經營權之爭　董事會今通過：龍邦提案不列入股東會議案

先探／謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

理財周刊／台股反彈ing　個股表現

力挺譚德塞！陸外交部開罵：台灣當局上竄下跳「炒作參加WHO」

美國沈睡6萬年的海底古森林重現　新菌種有望新藥開發

台東晚間突然巨響「房屋都在震」！中科院曾發預告…原因曝光了

快訊／傳遼寧艦晚間通過台灣海峽　國防部回應：假訊息

SBL／劉嘉發不滿賽森「刷數據」　本土都悶到不會打球

OFF DUTY攜手墨鏡品牌大玩創意　眼鏡布口袋、視力檢查表貼心又可愛

「醫生誓詞」喚譚德塞良心　賴清德：請接納台灣成為國際防疫的夥伴

《大逃出3》白臉挖眼女「黑暗中死盯」　燈亮蹦出壯漢全叫瘋！

律師「告習近平」求償300兆！家鄉103人確診亡　他痛訴：病毒源自中國

88歲老婦自己唱生日快樂歌　她抱怨：沒人要來看我

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

7年級上班族「超前部署」　如今每月自主加薪8萬元

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

獨／郭台銘近兩周坐鎮頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

影／美股台股雙雙翻紅　逃命波？真反彈？

十年獲利一次提列全燒光　嚴陳莉蓮止血裕隆內幕

有勞保才補貼紓困　勞長許銘春：沒勞保的回歸經濟部、文化部協助

東貝董事長及發言人遭收押　預計召開臨時董事會因應

小頭家營業稅　已減少1.9億元

取消台股禁空令？顧立雄要看2指標

1.05兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

立委爆　花旗、凱基申請紓困展延凍結信用卡

1.5兆紓困！低薪族領3萬　百萬人受惠

更多熱門

相關新聞

兆豐銀紓困配合低？　董座喊冤

兆豐銀紓困配合低？　董座喊冤

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊到經濟、各行各業的營業，公股銀的紓困也成了各企業的「救命丹」。不過，各立委也質疑，公股銀在紓困方面不力，國民黨立委賴士葆更質疑，兆豐銀到6日為止只有受理申請家數26件，但是核准也只有4件。

仰光省頒布禁足令　 取消潑水節

仰光省頒布禁足令　 取消潑水節

緬甸樞機主教要求中共為疫情道歉

緬甸樞機主教要求中共為疫情道歉

金管會點頭！兆豐銀設雅加達辦事處

金管會點頭！兆豐銀設雅加達辦事處

緬甸通報首宗新冠肺炎死亡病例

緬甸通報首宗新冠肺炎死亡病例

關鍵字：

兆豐銀緬甸外商銀分行釋照

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面