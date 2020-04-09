台灣之光！緬甸第3波外商銀釋照13搶7　國銀國泰世華、兆豐銀獲准升格分行

▲兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

國銀海外拓展傳出捷報！緬甸央行第三波外商銀分行釋照七張，就有13家外商銀行遞出申請，台資銀行搶得兩張，國泰世華、兆豐銀取得升格為分行的資格，為繼玉山銀後，為前三家在當地升格為分行的台資銀行。

緬甸央行2019年公告釋出銀行執照供外銀申請，台資銀行就相當積極，根據了解，第3波有13家外商銀行遞件申請，台資銀行就有四家遞件，包含兆豐銀、國泰世華銀、一銀與中信銀。這次緬甸央行核定七家外商銀行分行執照，台資銀行就奪下兩張，也成了另一種台灣之光。

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根據了解，緬甸擁有豐富的天然資源、龐大的人口紅利，近期金融也逐漸對外開放中，有潛在的金融商機，是新南向地區極具有發展潛力的一個區域。

而緬甸自2011年改革開放，僅兩波釋照，但首波台資銀行全槓龜、2016年緬甸第二波釋照僅只有玉山銀行取得升格分行的資格，今年第三波釋照台資銀行取得2張，是相當好的成績。其實，台灣有12家銀行已經在緬甸設置辦事處，且苦守寒窯多年，及中也包含一銀等其他銀行等。

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，對全球經濟造成衝擊，兆豐銀在低迷的環境當中，獲得升格分行的好消息，士氣也因此大振！這次兆豐銀脫穎而出，該行認為主要是企圖心強，在緬甸宣布將釋照時就已經積極準備，並且搶第一時間提出申請和營運計畫等，才可以博得好彩頭。兆豐銀表示，該行在東協、南亞及澳洲等新南向國家佈局完整，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共19個據點，全球海外據點達36處。

▼兆豐銀緬甸仰光辦事處。（圖／兆豐銀提供）