證券期貨商防疫大作戰　啟動「居家辦公」要有4條件

▲上班族示意圖。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不少金融機構實施居家辦公，金管會證期局今（9）日表示，無論是居家辦公或異地辦公，資安控管、風險控管與內控機制都一定要到位，這是基本原則，同時也透露證券、期貨或投信業啟動居家辦公有4個條件，相關指引將在2周內公布。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，以證券期貨業來說，已要求營運不中斷的計畫，原則上居家辦公或異地辦公在資安控管、風險控管、內控機制等方面都要到位，不過證券商接單的營業員和自營部門，由於涉及客戶權益，原則上大多證券期貨商優先採取異地備援的方式，未來視疫情變化，將居家辦公作為異地備援後的選項，後續也會訂定相關配套。

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蔡麗玲指出，證券、期貨或投信業啟動居家辦公有4個條件，首先是重大社區感染，其次為員工確診，第三是一半員工居家隔離或檢疫，最後是其他特殊情況需求，目前暫定一旦啟動居家辦公，必須先向證交所或期交所申請，再通報金管會。

證券期貨商經紀部門萬一需居家辦公，蔡麗玲說，接單從公司電話轉到居家辦公者的手機或電話，留下客戶的下單紀錄，大多券商都可以做到留存音檔，但也有少數設備無法達到的券商，就必續採用配套，也就是除了營業員手機錄音外，同時也要回報公司接單情況，以確認無法做到竄改，避免後續產生爭議，影響到投資人權益。

至於自營業務員下單部分，蔡麗玲表示，營業員自行下單須透過公司系統管控，資安問題會另拉VPN網路，因此下單公司會有所掌握，考量實際情況，公司可以採用錄音、錄影的方式，也就是在家架設裝備或遠端錄影，將交易時間與過程記錄下來，相關具體作法由期交所和證交所研議後公告；另在投信部分，下交易只是也將規劃拉安控網路VPN，相關規範將由投信投顧公會研議。