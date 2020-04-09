88歲老婦自己唱生日快樂歌　她抱怨：沒人要來看我

▲今年3月25日是諾瑪的88歲生日。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國新澤西州（New Jersey）一位婦人諾瑪（Norma Gregotio）獨自在家自主隔離，正好碰到自己生日，便拿著家人送的生日蛋糕，自己唱著生日快樂歌並表示，「因為新冠病毒的關係，我只能一個人在家，但我有蛋糕和蠟燭來提醒，今天是特別的日子」，隨後將整個過程拍攝下來轉傳給孫女傑西卡（Jessica Kerrigan）。

諾瑪出生於1932年3月25日，今年88歲，曾在二戰期間移居義大利，戰後搬回新州居住，因為疫情的關係，近期決定在家自主隔離。家人為了慶祝她生日，便送上了一個不能食用的「鮮花蛋糕」，而諾瑪便在家中自己唱著生日快樂歌和吹蠟燭。

傑西卡在收到祖母錄製的影片之後，覺得相當感人，就把影片轉傳到抖音（TikTok），結果感動眾多網友造成熱議，影片已經突破900萬次的觀看。

雖然諾瑪偷偷抱怨，對於家人寄給她的鮮花蛋糕不能食用感到有些失望，但自己過生日並不感到難過，反而還相當感恩，「每天醒來前都會感謝上帝給我新的一天，睡前也會感謝上帝給我一天的生活。」

影片在網路上瘋傳後，諾瑪收到很多來自各地的祝福，不過她也強調，「希望大家可以知道，我自己一個人並不會傷心、孤獨，感謝大家的祝福。」