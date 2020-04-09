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車廠拉貨力道回升！廣華-KY公布3月營收月增75%　「搶攻日系新車銷售商機」

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▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年3月合併營收為3.77億元，累計2020年第一季合併營收為10.63億元。廣華解釋，因新冠肺炎（COVID-19）衝擊影響整體汽車產業鏈營運表現，但受惠於主要日系品牌車廠在復工順利後的拉貨力道，以及新車銷量逐步回升下，帶動3月營收較2月大幅成長75%。

廣華表示，首季因疫情全球蔓延，造成全球汽車產業短期出現供給與需求真空的情形，尤其中國新車銷售量較2019年同期大幅減少超過40%，但公司營收比重超過70%來自日系品牌車廠訂單。

請繼續往下閱讀...

日系車廠於中國市場銷售表現，仍保持良好的市占率。為此，廣華正努力協調供應鏈，並討論追趕量產出貨的可行性，凸顯出多年與品牌車廠及一階（Tier 1）供應商緊密合作的競爭優勢，這也是廣華首季人民幣營收仍逆勢繳出優於整體新車銷量水準的主要原因。

觀察日系車廠，包括日產、本田、豐田在中國新車銷售表現，3月份年減約37.5%，相比2月疫情高峰影響中國車市皆年減超過80%的幅度，明顯見到3月較2月收斂，可見中國新車銷售市場有逐步復甦的跡象。

面對2020年第二季，廣華保持審慎樂觀看法，公司營收比重80%來自中國市場，最主要生產基地東莞廠復工率已達90%以上水準，而武漢廠目前因封城於近期解除及配合客戶追單生產下，生產量能陸續恢復正常運作。

廣華表示，仍持續掌握人員健康狀況與相關防疫措施準備，隨著消費者購車動能穩步加溫，有助於帶動品牌車廠對於公司旗下各項產品的拉貨力道提升，回穩公司各生產基地產能稼動率，有信心拉升今年整體營運繳出逐季向上的成長表現。

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