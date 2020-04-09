生意吹冷風！北區9縣市小老闆減營業稅　花蓮民宿業災情慘重

▲新冠肺炎衝擊，民宿業者生意悽慘（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，「頭家」的生意難做，國稅局主動減營業稅，大致的標準是，今年1月營業稅打九折；而2~3月是疫情嚴重時期，營業稅打七折，但是如果小老闆們覺得損失更嚴重，也可以向國稅局申請重新查定。根據統計，重新申請查定全國共計78家，其中北區國稅局轄區9縣市就有48家，又以花蓮的民宿業最為慘重。

受新冠肺炎疫情影響，餐飲、零售、夜市、商圈、傳統市場等店家消費人潮減少。

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北區國稅局主動調降管轄區域9縣市，包含新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣以及連江縣等，查定課徵營業稅的營業人（月營業額20萬元以下、免開統一發票）第1季（1到3月）查定銷售額和營業稅額，以減輕小老闆們營業稅負擔。

北區國稅局表示，受疫情影響造成減少或者無法營業者的小老闆們，除可以向國稅局或登記主管機關申請暫停營業外，查定課徵營業稅的營業人也可以依據實際的營業狀況向國稅局申請調減查定銷售額。另外依據營業稅特種稅額查定辦法規定，營業人如果有變更營業項目，包含擴大場所或營業狀況、商譽、季節性及其他必須調整銷售額的情形時，主管稽徵機關可以隨時重行查定其銷售額。

北區國稅局說，為了反映所管轄區的小老闆們實際營業狀況，主動蒐集相關資料分析，針對受疫情影響營業收入的小老闆們主動調減1到3月的銷售額。

而主動調整小老闆們的銷售額，各區國稅局的做法大致一致，因為今年1月疫情爆發是在下旬，所以該月調整後查定的銷售額皆為是原銷售額的九折，調減幅度大約一成；2、3月則因災情擴大、轉趨嚴重，所以查定銷售額也直接減三成，直接打七折，根據財政部統計，全國營業人共計48.2萬家直接受惠，減免的營業稅有1.9億元。

但是如果小老闆們認為，營業收入比國稅局主動調整的情況還要嚴重，也可以向國稅局申請重新查定，根據統計全國有78件；北區管轄的9個縣市則有48件重新查定。在這48個申請重新查定案件，其中有15家重新查定後營業稅直接免稅，另花蓮縣就16件占比就有超過三分之一，是北區裡最為嚴重，其中民宿業影響最深；而新北市板橋和基隆各有8件，餐飲業和零售業受傷甚重。

北區國稅局舉例，有一家中壢小藥局原本每個月要繳的營業稅有1000多元，三個月就有3000多元，調整後直接免稅，直接省了3000多元的營業稅。