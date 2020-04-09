泰山經營權之爭　董事會今通過：龍邦提案不列入股東會議案

▲食品大廠泰山企業今（9）日召開董事會，通過二件股東提案依法不列入股東會議案。（圖／泰山提供）

記者林淑慧／台北報導

泰山企業今（9）日召開董事會，邀請律師列席董事會說明二件股東提案所涉及之法令問題，全體董事均同意該二件股東提案因不符合公司法172條之１規定「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不予列入股東會議案。

泰山企業表示，股東龍邦公司之提案，除了擬「解任董事伸揚投資有限公司法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務」外，一併提案要求「詹逸宏並應在股東會向各股東詳細交代 貴公司對中聯油脂上開私募案同意與否之決議完整過程及時間序」，該提案超過一項。

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另外，股東提案除有違反公司法相關規定之虞外，恐亦牴觸泰山公司章程之規定，該提案即屬公司法第172條之1「該議案非股東會所得決議者」之事項。此案審查時，泰山公司董事長詹逸宏依法指定另一董事代理主持該案之審查，迴避該案之討論與表決，以利董事會能依法公正做成決議。

另一件股東保勝投資公司之提案，除擬「依公司法第199之1條提案由股東會討論決議是否提前解任全體董事」外，一併提案要求股東會決議召集「股東會改選全體董事（含獨立董事）」，提案超過一項。股東提案恐有違反公司法相關規定之虞，該提案即屬公司法第172條之1「該議案非股東會所得決議者」之事項。

泰山表示，泰山由2007至2016年十年間共配了三次股利，合計1.75元；新團隊上任以來，近三年分別配發0.4、0.8、0.9元現金股利，合計2.1元，若以年度平均股價換算股息殖利率，2018年為4.6%，2019年為4.5%，與同業比較均屬優質，亦遠高於銀行定存利率，但泰山經營團隊不會以此自滿，會更加努力為股東創造更大收益。