被譚德塞氣到！英國留學女孩「公開要求道歉」　4分鐘超有條理嗆爆

記者柯振中／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上說，這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」，而且「台灣外交部他們知道」。對此，留學英國的台灣女孩林薇（Vivi Lin）錄製一段公開信，4分鐘要求譚德塞向台灣、台灣人民道歉。

▲英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）



遠赴英國就讀傳染病學的留學生林薇聽見譚德塞的言論，感到相當不滿，因此錄製公開信回應。林薇說，會錄製這段影片，是為了回應譚德塞8日的指控，譚德塞在記者會上的不實指控，讓她感到相當錯愕、失望，「身為在台灣、英國多個醫衛單位服務的學生，我相當肯定，台灣官方從未對您（譚德塞）、非洲各國的人民做出歧視性批評，無論是任何種族、文化或是膚色等方面。」

▲林薇說，希望譚德塞能為不實言論道歉。（圖／達志影像／美聯社）



林薇提到，網路上有許多「要求譚德塞辭去世衛祕書長職務」的連署，但不是基於種族、膚色，或對非洲各國人民。她指出，台灣不斷想為國際醫衛做出貢獻，也希望能在這場戰役中，與世界站在一起，「即使我們被排除在外，仍未放棄貢獻一己之力。」

林薇說明，台灣在這次的疫情防護上做得相當優秀，也不吝與世界分享經驗、額外的資源，譚德塞怎麼能以幾句不實的指控，不負責任地對台灣潑髒水，醜化世界對台灣的印象，「世衛前2天舉辦『疫情假資訊』相關線上研討會，沒想到秘書長卻帶頭，以不實資訊指控台灣。」

林薇最後強調，希望譚德塞能對8日說出的不實言論道歉，台灣人尊重多元文化、擁抱多元文化，「我們從未針對您的種族、文化或膚色做出批評、提出質疑。」此外，林薇也在網路上呼籲，針對不實的指控，台灣人可以生氣，但別忘記堅守的進步價值與尊重多元，別用歧視、挑釁的語言回應，「台灣可以溫柔的反擊。」

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

▼影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒。

