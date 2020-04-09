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受惠防疫居家辦公需求　宏碁3月營收月增114.3%

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▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（9）日公布3月單月合併營收為240.71億元，月增114.3%，年增2.2%；首季自結合併營收為488.55億元，年減10.7%。

宏碁表示，原受農曆新年假期及新冠肺炎疫情影響的供應鏈，已經在3月展現強勁恢復力道，並由於居家辦公及遠距教學的需要， 促成3月份的市場需求大增。

請繼續往下閱讀...

宏碁強調，旗下多重事業引擎的差異表現更強化公司拓展業務範疇的策略及理念，以安度各式市場局勢變化。

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