佐登-KY 3月營收月增7.7%　加盟進貨逆勢成長62.73%

▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦。（圖／佐豋-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（9）日公告3月自結單月營收1.69億元，月增7.7%；累計首季營收5.42億元，年減18.58%。佐登妮絲表示，中國大陸門市已復工約9成，4月份大陸醫美活動重新啟動，兩岸專利新品上市，準備迎接母親節檔期旺季。

佐登妮絲表示，針對加盟商所面臨的營運挑戰，公司除了進行營運策略整合外，藉由雲端會議進行線上教育課程與直播傳達防疫概念，進行防疫商品推動，提升服務品質與產品專業知識，並祭出防疫期間加盟進貨方案，與加盟商共體時艱，其成效反應於營收貢獻，較去年同期增加62.73 %。

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佐登妮絲指出，面對疫情影響，危機處理小組在3月底號召全球門市700間，進行體溫打卡活動，服務人員別上體溫名牌，堅持「封館預約安心服務」，一個時段封館服務1-2位會員，並加強清潔及消毒作業讓需要紓壓的會員安心回店操作課程，線上電商與直播活動持續穩定集團運營。

佐登妮絲強調，疫情期間，線上銷量大幅提升，兩岸近期推出專利美白產品，滿足消費者於夏日到來前的美白保養需求，並重新啟動大陸醫美活動；線下母親節檔期開跑，針對疫情規劃「愛的防護」呼吸道養護課程與全背順氣活力課程，主打健康保養與紓壓效能。