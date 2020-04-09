25家上市櫃公司適用！　金管會提3配套鬆綁公司買庫藏股限制

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，衝擊全球金融市場，金管會鼓勵企業實施庫藏股，但有上市櫃公司透過券商公會陳情，受限可轉換公司債掛牌3個月內不得實施庫藏股，金管會今（9）日表示，有條件鬆綁該規定，並提出3大配套措施，只要4月6日前生效的可轉債募資案件都可適用，預計有25家上市櫃公司受惠。

根據券商公會《承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則》第4條之12規定，承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後3個月內不得買回公司股份。

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金管會證期局副局長蔡麗玲表示，券商公會已向金管會建議，市場出現較大幅的波動，部分公司希望能執行庫藏股，但礙於法規而不能買回公司股份，期盼能鬆綁該規定。

蔡麗玲指出，金管會與券商公會研議後，已函覆券商公會轉知會員，從轉知會員那天也就是4月6日開始，可轉債案已申報申請者，發行人因維護股價也可執行庫藏股，不受3個月的限制。

蔡麗玲也說，這次是有條件鬆綁，並提出3大配套措施，首先是不能影響執行庫藏股原有申報的募資計畫，由於募資本身就有其執行與用途，公司執行庫藏股要評估不能影響到原先的資金運用，除了洽承銷商來評估外，也須經董事會通過後才能進行。

第二，未來申報募資案件或按季填報募資案件時，也要一併說明庫藏股是否有影響到原先募集資金的情況；第三，負責人要對董事會承諾，轉換公司債在掛牌後3個月內，執行庫藏股價格不可高於轉換公司債的價格。蔡麗玲說，由於擔心現行法規鬆綁後，因擔心有套利的情況，所以才會訂定相關配套。

根據金管會統計，目前適用4月6日申報生效、且3個月內不能執行庫藏股期限內的募資案，共有25家上市櫃公司；這次是暫行措施，而現增的募資案仍維持現行規定。