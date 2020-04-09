菲律賓封城「志工照出動」　7.9萬戶貧民喜迎白米到

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

新型冠狀病毒造成全球性的疫情，根據衛生福利部疾病管制署數據，截至4月9日，全球超過145萬例確診病例。據菲律賓衛生部統計，截至4月9日下午4點，菲律賓共有4076例確診案例，當地因疫情封閉部分地區出入口，造成許多原本就貧窮的人民有斷炊之虞。菲律賓慈濟志工4月初展開大米發放，預計在4月發放7.9萬戶，每戶25公斤，志工戴口罩、防護面罩、防護帽及手套進行發放，儘管因疫情需保持距離，但人與人之間的溫情無距。

菲律賓新冠疫情尚未控制，部分地區陸續封鎖交通，就連首都馬尼拉也因疫情從3月封鎖陸海空交通迄今。菲律賓當地政府3月底進行發放每戶約5公斤大米，但對於許多人口多的窮苦人家而言，這段期間面臨無收入、無法買到食物的困境，面臨斷炊。

菲律賓慈濟志工自3月起在當地自行募款採購當地大米，預計在大馬尼拉地區包含呂宋島的沓沓倫里、中國城、舊巴拉拉里、聖馬刁鎮、計順市等地發放53300戶，外島包含宿霧、保和島、奧莫克、獨魯萬、三寶顏、納卯等發放25750戶，每戶25公斤大米。

▲菲律賓慈濟志工4月初展開大米發放，預計在4月發放7.9萬戶，每戶25公斤。

發放前置作業也注重衛生，慈濟志工先將存放大米的倉庫做清潔，並規劃發放動線、安全距離，發放志工也佩戴防護配備。4月5日起，菲律賓慈濟志工結合當地政府人員與志工進行發放，志工們戴口罩、配戴防護設備，領取大米的民眾也需持有當地政府發放的每戶一張通行證、慈濟發放券作為領取憑證。

25公斤米大約能讓一戶人家吃上一個月。慈濟志工向領取大米的民眾表示，期許他們將愛傳出去，如果有鄰居無法來或沒領到米，請他們也分一些幫助鄰居，現場民眾紛紛點頭鼓掌表示認同。

▲菲律賓慈濟志工4月初展開大米發放，每戶25公斤約可吃1個月。

▲菲律賓當地民眾開心領到白米。

受助民眾向志工回饋：「心裡充滿了感動與感恩，感恩因為在非常時期仍然有一群人關心著我們，而且真正給了我們很大的幫助。」「家裡的糧食已經見底，好幾周沒有收入，很感恩今天收到的大米，這可以吃一個月。」「很感恩慈濟及時的援助，家裡的母親生病，現在又沒有工作，已經困擾了好幾天要如何過接下來的日子，今天收到慈濟的大米就能讓我們安心了。」

社群平台也有民眾回饋：「慈濟雖然來自台灣，但在海燕風災的時候幫了很大的忙，這次疫情他們也是第一個幫助前線及人民的團體，無限感恩慈濟。」「家裡的糧食只剩下兩周，但是社區隔離時間延期，感恩慈濟發放。」

▲當地民眾領到大米後，寫上感謝的話回到發放現場回饋給志工。

儘管因為交通封鎖讓發放作業過程有許多變數，加上許多地區志工無法出門而人手不足，但疫情期間也能看到人心的大愛，其中當地慈濟會員妮娜得知慈濟在為貧民採購大米，響應捐贈20尺貨櫃的大米。

所有人戴上口罩，透過眼神傳遞關懷，人與人之間保持距離，但愛心，無距。