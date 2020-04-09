大咖回流！經濟部：國巨再加碼147億元擴充在台產線

▲經濟部今（9）日通過國巨斥資147億元、台灣積層工業近1億元加碼投資臺灣。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

又有大咖台商回流！投資臺灣事務所今(9)日召開臺商回臺、根留臺灣方案審查，再通過國巨斥資147億元、台灣積層工業近1億元加碼投資臺灣；官員指出，國巨加碼147億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合。

自中美貿易戰以來，全球第一大晶片電阻(R-Chip)及全球前三大積層陶瓷電容(MLCC)製造商國巨，積極規劃提高臺灣產能以分散營運風險，確保公司長期競爭優勢，去(108)年初即響應政府推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，斥資165億元在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地。今年初始又遭逢武漢肺炎疫情衝擊，中國蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，工廠稼動率由農曆年前五成降至農曆年後三成，嚴重衝擊營運及產能規劃。

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為因應5G及車用電子發展所需，並滿足全球客戶訂單增長，國巨將產能有效率地調整回臺生產，並加碼147億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合。大發新廠亦已開始積極動工，正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，同時也優先促進本國員工就業，總計將可帶來約1,900個本國工作機會。

深耕軟性包材市場40餘年的台灣積層工業，去(108)年底也參與「根留臺灣加速投資行動方案」，投資5億元在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。為了響應政府再生能源政策，此次再投入近1億元於興建中智慧化新廠加裝太陽能板發電設備與潔淨室，藉由減少燃媒使用，降低CO2排放，徹底落實環保製程與綠能規劃，聚焦綠色商機與核心競爭力，使企業永續與環境保護共榮共生，總計帶來20餘個本國就業機會。