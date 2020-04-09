口罩寄出國申請網站修復中　國貿局：書面辦理專人登錄

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾9日起可寄送口罩給海外二親等以內親人。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

政府今（9）日開放民眾寄送口罩給海外二親等以內親人，不過經濟部申請輸出許可證的專屬網站大塞車，國貿局回應表示在網站尚未修復前，也可採取書面辦理。經濟部官網右方的「熱門便民服務」→「口罩輸出許可證申請書下載」，可以下載申請書，填寫後傳真到經濟部國際貿易局，將由專人為民眾登錄。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每2個月最多也可寄送30片。

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經濟部國貿局表示，今日上午9時開放申請郵寄口罩至國外二親等親屬，惟因瞬間湧入大量申請，造成申請系統網站發生異常，目前正緊急處理中，目前開放書面申請，書面申請書下載網址為：https://pse.is/RBWAH，以利民眾都能順利申請到口罩輸出許可證

請有需求的民眾填寫完書面申請書後，再傳真至經濟部國貿局，開放十支傳真電話供民眾使用：02-2396-5836；02-2321-7241；02-2351-3603；02-2351-7080；02-2356-9439；02-2321-6445；02-2358-4339；02-2321-6442；02-2321-7736；02-2393-7828。

經濟部國貿局表示，截至今天下午5時25分為止，國貿局已發出11000件輸出許可證，請已取得輸出許可證號碼之民眾，可至郵局櫃台出示該號碼並交寄郵件。