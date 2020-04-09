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股東會防疫指引2.0上路！報到、領紀念品處分流　發燒股東回家休息

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▲▼中鋼股東會紀念品29日為兌換首日，一早就出現大批兌領人潮。（圖／記者葉佳華攝）

▲ 防疫指引2.0更新領紀念品與報到處需分流等規定。（圖／資料照）

記者紀佳妘、李瑞瑾／台北報導

上市(櫃)、興櫃公司每年必須要在6月底前召開股東常會，今年又有新冠肺炎（COVID-19）疫情攪局，金管會指示集保結算所邀集有關單位研議因應措施，因應疫情持續擴散，「因應防疫召開股東會之作業指引」今日發布2.0版本，包括增訂適度降低會場內工作人員人數，報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離，分流當日出席開會與領取紀念品動線，避免群聚感染風險等規範。

金管會表示，於3月16日發布之股東會防疫指引，已明確規範股東應全程配戴口罩及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持1公尺以上距離

請繼續往下閱讀...

隨著國內疫情持續升温，累積確診案例有緩步增加趨勢，為防範發燒股東出席，可能讓現場股東及會務人員面臨被感染風險，並導致群聚感染，金管會於日前指示集保結算所滾動式檢討作業指引，並將中央流行疫情指揮中心對室內集會不超過100人以上之建議，研擬因應措施納入規範，以便公司配合調整召開股東會的防疫措施。

集保結算所表示，新修正的防疫作業指引2.0版，已於4月9日公告施行，增加的防疫措施，包含調整股東會當天紀念品發放動線，由於有些股東到股東會場只是純粹領取紀念品，於是將報到處與紀念品發放處分散設置以有效分流人潮，以及建議公司對會場工作做適度調整，減少工作人員，以達控制會場人數在100人以下目標，降低群聚風險。

另外，在公司開會通知書上記載防疫措施，也參採實務作業需要略有調整。金管會指出，股東會開會通知書載明請股東配合量測體溫，倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，優先請求股東回家休息或迅速就醫治療，酌作上開文字修正，以資明確。

依集保結算所統計數據顯示，106至108年股東常會親自出席股東人數少於100人之家數占全體開會家數約95%，且今年自發布股東會防疫指引以來，已召開股東會12家公司之親自出席股東人數大多僅約20至30人，公司均已配合政府防疫及相關指引辦理。

金管會再次呼籲，投資人於新冠肺炎疫情期間多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請遵守公司的防疫措施，使公司於召開股東常會時，兼顧防範疫情及維護股東參與會議之權利。

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