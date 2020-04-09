Q1全球黃金ETF持倉增幅破紀錄！淨流入230億美元

▲WGC預計近期驅動金價上漲因素將持續存在。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎前景嚴峻，使投資人轉向避險資產，黃金即為其中之一。據世界黃金協會（World Gold Council，WGC）最新數據顯示，今年首季全球黃金ETF資產管理規模增長298噸，淨流入金額為230億美元。以美元絕對值衡量，為史上最高的季度資產管理規模增幅，持倉的噸數增長則為2016年以來的季度最高。

報告指出，上月金價的波動率達到金融危機時期水準，但3月底金價收於每盎司1,609美元，較月初幾無變動，而以其他貨幣計價的黃金價格卻持續創歷史新高，反映出了美國地區以外的黃金ETF持倉不斷增長的趨勢。今年3月全球黃金ETF持倉增加了151噸，約合81億美元，相當於資產管理規模的5%，使總持倉規模達到了創紀錄的3,185噸。

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聯準會等全球央行啟動了新一輪的量化寬鬆政策，WGC預計近期驅動金價上漲因素將持續存在，包括廣泛的市場不確定性，以及球利率下滑後降低的黃金持倉成本。

但WGC也指出，儘管更高的不確定性將推動更高的黃金投資需求，但這樣的不確定性以及對經濟的影響有可能對金條、金幣和金飾需求造成負面影響。不過報告也強調，他們相信黃金的投資需求足夠彌補黃金的消費需求。