有窒息風險！大眾運輸「嬰幼兒戴口罩」難執行　黃珊珊籲中央訂配套

▲黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊9日主持防疫會報後受訪表示，她將向指揮中心指揮官陳時中反映，一歲以內嬰幼兒無法戴口罩，真的戴不住，「尤其有一些窒息風險」，難以執行，希望中央訂定配套措施。

黃珊珊說，她將在視訊會議反映幾件事，有民眾反映，有關在大眾運輸上要求戴口罩，但一歲以內嬰幼兒無法戴口罩，真的戴不住，尤其有一些窒息風險，造成執行困難，希望中央能訂定嬰幼兒配套措施。黃珊珊也提到，針對居家檢疫者內政部有津貼，希望居家隔離可以比照辦理。

台北、新北公有市場強制戴口罩，但基隆市長林右昌直指強制市場攤商戴口罩是畫蛇添足。黃珊珊說明，因為都是公有市場可以控制，場域是北市府的，就像市政大樓一樣，因此做一些管理，都有配發足額口罩，並勸導民眾戴口罩。

黃珊珊強調，就像捷運已有95%戴口罩，但為什麼中央下令戴口罩？是一樣的道理，因為疫情比較嚴峻，有比較嚴格規範，若疫情趨緩做一些調整，「愈嚴峻、愈嚴格」。

而為了因應疫情，北市災害準備金即將見底，黃珊珊坦言，只剩6千多萬，而二備金有7億，但有正常市政需求，確實在思考過追加預算，不會再動用預算，用歲計賸餘編列，不會去舉債，今年預算額度也是有一些剩餘，會在議會溝通。

黃珊珊也說，只要財源夠，不會只追加2億，只要不會影響其他公務預算，在預算額度可控制的範圍處理，像是今年有很多預算很難執行，譬如說活動預算沒辦法用，節省下來，在額度裡面盡量調整，「現在不救什麼時候救」，這就是戰時，所有能夠用的工具都應該拿出來用。