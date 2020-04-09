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「LINE Pay Money網購週」助攻商家　祭最高15%點數回饋

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▲「LINE Pay Money網購週」助攻商家　祭最高15%點數回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲「LINE Pay Money網購週」祭最高15%點數回饋。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay Money今（9）日宣布，4月起推出「全民拼經濟 有LINE Pay你」計畫，盼透過企業資源挹注，提供用戶消費優惠，同時協助國內各類商店挺過疫情難關，從4月10日至4月24日，針對電商平台推出「LINE Pay Money網購週」活動，滿額最高可享LINE POINTS 15%點數回饋，回饋總計高達200萬點。

LINE Pay表示，希望藉由行動支付可減少接觸及病菌傳染的特性，在疫情期間更加有效地形塑消費者結帳時優先使用行動支付的習慣，幫助政府推動2025年國內行動支付普及率90%的目標。

LINE Pay指出，2018年9月與一卡通票證股份有限公司展開合作，推出LINE Pay 一卡通帳戶服務，後正式更名為LINE Pay Money，讓用戶可透過連結銀行帳戶，輕鬆用LINE Pay Money轉帳、分帳及付款。

LINE Pay分享，考量近期疫情狀況導致民眾消費緊縮，特別規劃「全民拼經濟 有LINE Pay你」系列活動，除了提供LINE POINTS點數回饋、讓用戶得以在結帳時使用點數全額折抵無上限，更可依據個人帳戶餘額，謹慎並清楚地規劃所有開支，在防疫時期聰明消費。
 
LINE Pay說明，「全民拼經濟 有LINE Pay你」計畫所涵蓋通路類型豐富，包含網購平台及實體通路，囊括大型與中小型商店，從一般民眾生活繳費到學生族群校內消費，都提供豐富的優惠，系列活動為期6個月，將陸續公布各項活動細節。
 
LINE Pay補充，繼4月初已經開跑的LINE Pay Money生活繳費及校園商店消費回饋活動，LINE Pay將在4月10日至4月24日兩週期間，針對防疫期間民眾偏好消費的momo購物網、PChome、東森購物網購平台，推出「LINE Pay Money網購週」活動，滿額最高可享LINE POINTS 15%點數回饋。
 
LINE Pay強調，「LINE Pay Money網購週」自4月起展開第一波活動後，計畫在未來6個月期間，每月都帶給網購用戶驚喜回饋，總回饋點共達1,200萬點，並將透過LINE Pay官方帳號(@linepaytw)發送最新公告。

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