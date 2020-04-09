理財周刊／台股反彈ing　個股表現

加權指數隨國際盤反彈機率高，且基本面的條件甚至比美、歐股市更佳。但反彈行情仍要步步為營，選股不選市，本益比修正得夠低且產業能見度高者為上選。

文／馮泉富



清明節前我們曾說明，股市進入修復期階段，必須經過極端的經濟數據作壓力測試，方知股市下檔的支撐力道是否穩固。全球投資人萬眾矚目下，三月二六日公布了十五～二一日當周的初次請領失業救濟人數，暴增約三百萬，遠高於華爾街經濟學家的預估值二五○萬，來到三二八萬的歷史新高。不過，請領失業救濟人數公布後僅影響美股約十五分鐘，然後當日美股一路攀升大漲，隨後幾日處於橫向整理，這一次算是初步過關了。

經過反覆壓力測試 反彈波段易漲難跌

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第二次壓力測試，四月二日公布迄三月二八日止當周的初領失業救濟金人數，擴增至六六五萬人，再創歷史新高，遠超市場預估的三一○萬人，等於短短兩周合計逼近一千萬人。而全美各州未經季調初領人數，以加州和紐約州增加最多，前者六九萬二三九四人，後者二八萬六四○四人。重點是外界仍認為數字被低估，因為像紐約州、紐澤西、加州等州政府當下無法處理數量龐大的申請初領案件。

因此，經濟學家預期在疫情衝擊下，未來幾個月內失業人數可能高達2500萬人以上。有這般悲觀看法的典型代表，例如聖路易聯邦準備銀行預測近期將達四千七百萬人失業水準，失業率有可能達三二．一％。

再對照股市的反應，四月二日美股道瓊指數收漲四百餘點，與我們先前的看法不謀而合，悲觀的、害怕的、信心不足的、被強迫去槓桿的投資人，該賣的都賣了或已大量減碼了，市場賣壓其實已不重。

第三次壓力測試，四月三日美國勞工部公布三月非農就業人數，減少七十．一萬人，是二○一○年以來首度出現裁員人數超過增員人數，且為二○○九年來最大減幅。

美國境內疫情最嚴重的紐約州肺炎死亡人數當天增加五六二人，也創下當地最高單日肺炎死亡人數。

這些利空夠嗆人了吧！不過，對照美股道瓊指數當日僅回檔三百餘點，並未破前一日低點。利空測試一次可以僥倖，兩次可以是運氣，第三次還壓不下去，足以證明前述觀點，想下車的其實大部分都下車了。因此，震盪盤堅的短線反彈也就不意外了。

充沛流動性推動反彈 有息資產重拾吸引力

如前所述，既然美股利空不跌，三月份的低點是否代表觸底了呢？這得分兩個部分觀察。首先，就市場情緒而言，由於市場不乏悲觀言論，且已經被領先預期了，因此，除非出現更大的利空、意料之外的利空，否則三月低點在短期內不易跌破，這也將提供個股表現的空間與時間。

另一方面，就基本面而言，本次疫情可稱為一九一三年西班牙大流感以來最大規模的全球病毒流行，歐洲、北美、南亞封國封城者不勝枚舉。例如美國已有十五州和兩個海外領地(關島和波多黎各)已進入重大災難狀態，且至少有二六州下令要求民眾「居家避疫(Stay-at-Home Order)」，非必要最好不要外出，四一個州下令餐廳和電影院等非必要性商店暫停營業以減少新冠肺炎疫情擴散，截至三月底，估計全美有逾二．二五億人被要求居家避疫，約占全國人口三分之二以上。

在這種情況下，實體經濟必然受到傷害，市場也早已開始競相下修今年的經濟成長與企業獲利預估值，目前市場至少已對美股S&P500成分股與台股獲利，分別下修一○％與一五％；股市是否觸底，就看上述的獲利下修幅度是否到底，而是否二度甚至三度下修，則端看疫情對經濟活動的影響時間而定。

投資人可追蹤義大利、西班牙的新增確診人數是否開始下滑，為整體歐美地區疫情的領先指標，因為義大利為疫情擴散最快，並導致醫療體系幾乎崩潰的國家；或者也可以直接觀察美國新增確診人數之變化。

現階段股市大概率會先反映金融市場之充沛流動性(QE過頭)，也就是進行技術面反彈，尤其是美國聯準會將基準利率降至○～○．二五％，使有息資產相對具吸引力。後階段才會再回頭檢視企業端恢復商業運轉的進度，與市場評價是否需要再次調整，才能論斷股市三月低點是否觸底。

高收益債市場流動性不再緊繃 恐慌指數持續下降

若要更謹慎一些，再觀察美國債券市場的流動性概況。根據EPFR Global資料，全球垃圾債(非投資級高收益債)基金經過持續五周流出後，迄四月三日止的單周出現大逆轉，有七十億美元流入垃圾債基金，創最大單周流入紀錄。

垃圾債能吸引投資人，主要原因應該是全球央行聯手寬鬆貨幣救市，和各國政府推出大規模振興措施挽救經濟，在極低利率環境與市場充斥大量資金下，促使投資人回頭尋求較高殖利率的資產，流動性持續寬鬆。

例如擁有肯德基與必勝客等多個速食連鎖品牌的百勝餐飲，發債計劃獲得六倍超額認購，促使其把二○二五年到期債券的發行規模增加一億美元，總計發行六億美元高收益債，充分達到發債籌措資金抗疫之效果；可見未來熱錢重回資本市場方興未艾。

回到台股的觀察，加權指數大概率也將隨著國際盤進行反彈攻堅，且基本面的條件甚至比美、歐股市更佳。根據中經院新公布的台灣製造業採購經理人指數(PMI)，三月份攀升0.4至53.1，維持在五十以上的擴張水準。另一方面，IHS Markit公布的台灣三月PMI也上升至50.4。

當然，並非全無隱憂，三月台灣PMI擴張速度加快的主因之一，是供應商交貨時間指數再創新高，但新增訂單都出現快速的下滑，以PMI中的製造業新增訂單指數為例，三月大跌六．八至五十．一，顯示製造業供應鏈拉貨力道已較二月趨緩。顯然，反彈行情也是得步步為營，選股不選市，本益比修正得夠低，且產業能見度高者為選股優先。

樺漢成長動能無虞 今年估賺近一個半股本

例如樺漢(6414)，可望受惠於醫療、工業物聯網、視頻會議系統和網安之需求。雖然新冠病毒肆虐導致全球訂單能見度低，但公司管理層並未下修財測，法人預估今年成長動力將來自旗下子公司瑞祺的網安業務，主要受惠於在家工作需求。此外，醫療和工業物聯網等相關需求也是成長動能之一。

因此，法人預估本年度營收可望年增7.6％至八七七．三億元，毛利率估約23％，營益率約4.2％，稅後淨利預估約13.77億元，每股獲利約14.98元，年增13％，本益比不高，值得追蹤。

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