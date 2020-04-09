「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

▲台灣連鎖家具龍頭詩肯今年第一季累計營收達4.74億元，年增達27.67%，創歷史新高紀錄。圖為詩肯董事長林福勤。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠併購效益以及台灣業績穩定成長，台灣連鎖家具龍頭詩肯今（9）日公告最新財報，今年第一季累計營收達4.74億元，年增達27.67%，並創歷史新高紀錄；展望後市，詩肯表示由於疫情的不確定因素仍在，對於第二季營運仍是保守看待。

詩肯表示，農曆春節假期後家具消費力緩步回溫，肺炎疫情雖然衝擊零售市場，但家具消費需求仍在，且詩肯在疫情爆發後，不論是門市消毒與口罩準備上，都能提供民眾安心消費的環境，加上透過行銷活動拉高客單價，台灣詩肯業績仍較去年成長9%。

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詩肯主管表示，在新冠肺炎疫情發生後，詩肯已超前佈署，不論是現金流與存貨都已做好與疫情打「持久戰」的準備，推升3月營收達1.32億元，較去年同期成長43.17%，也較2月成長18.23%。

詩肯表示，觀察近期來客數確有減少，但詩肯推出包含包套促銷等多項行銷活動策略，讓消費者能夠一次買足，客單價也明顯提高，是營收成長主要原因，加上民眾「宅」在家的時間增加，也一定程度推升家具消費力道。